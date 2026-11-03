Трети контейнер се приближава към брега край Синеморец

Трети контейнер, носещ се свободно по морската повърхност, се приближава към брега край Синеморец. По последна информация металното съоръжение се намира на по-малко от километър от сушата.

Засега не е известно какъв товар превозва контейнерът.

Припомняме, че вчера, 2 ноември, друг контейнер достигна до плаж „Нестинарка“ в Царево. Той е сред съоръженията от потъналия кораб CONTSHIP JET, за които морските власти предупредиха, че дрейфуват край Бургаския залив. При проверката се оказа, че вместо опасни химикали или други рискови товари контейнерът превозва коледни елхи.

Преди дни четири контейнера бяха забелязани източно от Бургаския залив. Тогава морските власти предупредиха корабите в района да бъдат внимателни заради опасността, която дрейфуващите метални съоръжения представляват за плавателните съдове.