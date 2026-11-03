Новини
Търси
Подкаст
Общество

Трети контейнер се приближава към брега край Синеморец

Трети контейнер се приближава към брега край Синеморец
БТА

Контейнерът е на по-малко от километър от сушата, а товарът му остава неизвестен

Трети контейнер, носещ се свободно по морската повърхност, се приближава към брега край Синеморец. По последна информация металното съоръжение се намира на по-малко от километър от сушата.

Засега не е известно какъв товар превозва контейнерът.

Припомняме, че вчера, 2 ноември, друг контейнер достигна до плаж „Нестинарка“ в Царево. Той е сред съоръженията от потъналия кораб CONTSHIP JET, за които морските власти предупредиха, че дрейфуват край Бургаския залив. При проверката се оказа, че вместо опасни химикали или други рискови товари контейнерът превозва коледни елхи.

Преди дни четири контейнера бяха забелязани източно от Бургаския залив. Тогава морските власти предупредиха корабите в района да бъдат внимателни заради опасността, която дрейфуващите метални съоръжения представляват за плавателните съдове.

Още по темата

Четири контейнера дрейфуват източно от Бургас, предупредиха корабите за опасност

Четири контейнера дрейфуват източно от Бургас, предупредиха корабите за опасност

Контейнер от ударения CONTSHIP JET изплува на плаж „Нестинарка“ в Царево

Контейнер от ударения CONTSHIP JET изплува на плаж „Нестинарка“ в Царево

Охраняват денонощно контейнера край "Арапя" от ударения край Шабла кораб

Охраняват денонощно контейнера край "Арапя" от ударения край Шабла кораб

Има ли риск от замърсяване след откриването на контейнери край „Силистар“ и Арапя?

Има ли риск от замърсяване след откриването на контейнери край „Силистар“ и Арапя?

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Временно е ограничено движението при 16-ия км на АМ „Хемус“ в посока София

Временно е ограничено движението при 16-ия км на АМ „Хемус“ в посока София

Омбудсманът иска спешно изслушване за „Топлофикация София“

Омбудсманът иска спешно изслушване за „Топлофикация София“

Депутат от ГЕРБ сезира Съвета на Европа за случая „Християн Пендиков“

Депутат от ГЕРБ сезира Съвета на Европа за случая „Християн Пендиков“

Дъждовно време и утре, облаците остават над страната

Дъждовно време и утре, облаците остават над страната

Получени са бомбени заплахи за Съдебната палата в Хасково, училище и две детски градини в Димитровград

Получени са бомбени заплахи за Съдебната палата в Хасково, училище и две детски градини в Димитровград

Водещи

Асен Василев заплаши с протести: Вземат по 433 евро от джоба на всеки българин

Асен Василев заплаши с протести: Вземат по 433 евро от джоба на всеки българин

  • Току-що
Албания, Северна Македония и Черна гора подкрепиха санкциите на ЕС срещу Русия

Албания, Северна Македония и Черна гора подкрепиха санкциите на ЕС срещу Русия

  • Преди 7 минути
Официално: Спартак Варна има нов треньор

Официално: Спартак Варна има нов треньор

  • Преди 10 минути
БФС с разяснение за Добруджа - Фратрия

БФС с разяснение за Добруджа - Фратрия

  • Преди 15 минути
Теменужка Петкова: Мантрата на управляващите за фактури в чекмеджета рухна

Теменужка Петкова: Мантрата на управляващите за фактури в чекмеджета рухна

  • Преди 17 минути
Пуснаха за продажба отбор от Формула 1

Пуснаха за продажба отбор от Формула 1

  • Преди 29 минути
Временно е ограничено движението при 16-ия км на АМ „Хемус“ в посока София

Временно е ограничено движението при 16-ия км на АМ „Хемус“ в посока София

Омбудсманът иска спешно изслушване за „Топлофикация София“

Омбудсманът иска спешно изслушване за „Топлофикация София“

Осъдиха талант на Локомотив Пловдив, счупил крак на непълнолетен

Осъдиха талант на Локомотив Пловдив, счупил крак на непълнолетен

  • Преди 49 минути
Три петролни танкера се запалиха след сблъсък с мини в Ормузкия проток

Три петролни танкера се запалиха след сблъсък с мини в Ормузкия проток

  • Преди 1 час
„Пеликаните" нанесоха първа загуба на Мемфис в НБА

„Пеликаните" нанесоха първа загуба на Мемфис в НБА

  • Преди 1 час
ЦИК обяви окончателните резултати от балотажа за президент

ЦИК обяви окончателните резултати от балотажа за президент

Иван Шишков: Одитът на Сметната палата е анатомия на управлението на ГЕРБ

Иван Шишков: Одитът на Сметната палата е анатомия на управлението на ГЕРБ

  • Преди 1 час
ЕК събира САЩ, Украйна и НАТО преди преговорите в ОАЕ с Русия

ЕК събира САЩ, Украйна и НАТО преди преговорите в ОАЕ с Русия

  • Преди 1 час
Бомбени заплахи предизвикаха извънредни кацания и затвориха летище във Варшава

Бомбени заплахи предизвикаха извънредни кацания и затвориха летище във Варшава

  • Преди 1 час