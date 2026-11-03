Масирани руски удари по енергийната система на Украйна

Руските удари срещу украинската енергийна инфраструктура са нанесли сериозни поражения в десет области на страната. Най-тежко засегнати са Харковска, Житомирска и Виницка област, съобщи заместник-министърът на енергетиката Артьом Некрасов, цитиран от Ройтерс.

Заради повредите по енергийните съоръжения и пониженото напрежение във високоволтовата мрежа са въведени аварийни прекъсвания на електрозахранването в Киев, Киевска, Полтавска, Сумска, Черниговска, Черкаска и Харковска област. Това съобщи Некрасов в публикация в Telegram.

Над 180 000 потребители в Житомирска област са останали без електричество. Сериозни щети са нанесени и на съоръжение в Одеска област, собственост на частния енергиен оператор ДТЕК, посочва Ройтерс, позовавайки се на представители на местните власти и компанията.

В цяла Одеска област са въведени планови прекъсвания на тока. По данни на областния управител на Житомирска област Виталий Бунечко тази сутрин без електрозахранване са били около 130 населени места. Към момента няма информация за загинали или ранени.

Атаката срещу енергиен обект в Одеска област е извършена малко преди полунощ. От ДТЕК съобщиха за значителни разрушения в съоръжение, управлявано от дружеството „ДТЕК Одеска електрическа мрежа“. По информация на компанията обектът е бил атакуван многократно през последните два месеца, а възстановителните работи ще изискват продължително време.

От руското Министерство на отбраната съобщиха за удари по енергийни съоръжения във Виницка, Днепропетровска и Харковска област. Според Москва те обслужват както военни предприятия, така и украинската армия.

Руското военно ведомство твърди, че са поразени четири електроцентрали и две електроподстанции. Съобщава се и за атаки срещу пристанищна инфраструктура в дунавския град Килия, както и срещу два товарни кораба – единия на пристанището Пивдени (Южни), а другия в Черно море.

Според руската страна на борда на плавателните съдове е имало военно оборудване и техника с двойно предназначение, предназначени за украинската армия.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че при атаката през изминалата нощ руските сили са използвали общо 289 дрона, 17 балистични и 59 крилати ракети. По думите му основна цел на нападението е била енергийната инфраструктура на страната.

Зеленски предупреди, че опасността от нови ракетни и дронови удари остава, а въздушната тревога продължава да бъде в сила.