Новини
Търси
Подкаст
Свят

Масирани руски удари по енергийната система на Украйна

Масирани руски удари по енергийната система на Украйна
АР/БТА

Най-тежко засегнати са Харковска, Житомирска и Виницка област

Руските удари срещу украинската енергийна инфраструктура са нанесли сериозни поражения в десет области на страната. Най-тежко засегнати са Харковска, Житомирска и Виницка област, съобщи заместник-министърът на енергетиката Артьом Некрасов, цитиран от Ройтерс.

Заради повредите по енергийните съоръжения и пониженото напрежение във високоволтовата мрежа са въведени аварийни прекъсвания на електрозахранването в Киев, Киевска, Полтавска, Сумска, Черниговска, Черкаска и Харковска област. Това съобщи Некрасов в публикация в Telegram.

Над 180 000 потребители в Житомирска област са останали без електричество. Сериозни щети са нанесени и на съоръжение в Одеска област, собственост на частния енергиен оператор ДТЕК, посочва Ройтерс, позовавайки се на представители на местните власти и компанията.

В цяла Одеска област са въведени планови прекъсвания на тока. По данни на областния управител на Житомирска област Виталий Бунечко тази сутрин без електрозахранване са били около 130 населени места. Към момента няма информация за загинали или ранени.

Атаката срещу енергиен обект в Одеска област е извършена малко преди полунощ. От ДТЕК съобщиха за значителни разрушения в съоръжение, управлявано от дружеството „ДТЕК Одеска електрическа мрежа“. По информация на компанията обектът е бил атакуван многократно през последните два месеца, а възстановителните работи ще изискват продължително време.

От руското Министерство на отбраната съобщиха за удари по енергийни съоръжения във Виницка, Днепропетровска и Харковска област. Според Москва те обслужват както военни предприятия, така и украинската армия.

Руското военно ведомство твърди, че са поразени четири електроцентрали и две електроподстанции. Съобщава се и за атаки срещу пристанищна инфраструктура в дунавския град Килия, както и срещу два товарни кораба – единия на пристанището Пивдени (Южни), а другия в Черно море.

Според руската страна на борда на плавателните съдове е имало военно оборудване и техника с двойно предназначение, предназначени за украинската армия.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че при атаката през изминалата нощ руските сили са използвали общо 289 дрона, 17 балистични и 59 крилати ракети. По думите му основна цел на нападението е била енергийната инфраструктура на страната.

Зеленски предупреди, че опасността от нови ракетни и дронови удари остава, а въздушната тревога продължава да бъде в сила.

 
 
 

Още по темата

Русия и Украйна подновяват преговорите с посредничеството на САЩ на 10 и 11 ноември в Абу Даби

Русия и Украйна подновяват преговорите с посредничеството на САЩ на 10 и 11 ноември в Абу Даби

Зеленски: Ударът срещу руската система за тревога е в отговор на кибератака

Зеленски: Ударът срещу руската система за тревога е в отговор на кибератака

Зеленски: Украинските сили си върнаха територии след няколко успешни операции

Зеленски: Украинските сили си върнаха територии след няколко успешни операции

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Три петролни танкера се запалиха след сблъсък с мини в Ормузкия проток

Три петролни танкера се запалиха след сблъсък с мини в Ормузкия проток

ЕК събира САЩ, Украйна и НАТО преди преговорите в ОАЕ с Русия

ЕК събира САЩ, Украйна и НАТО преди преговорите в ОАЕ с Русия

Бомбени заплахи предизвикаха извънредни кацания и затвориха летище във Варшава

Бомбени заплахи предизвикаха извънредни кацания и затвориха летище във Варшава

Разширяването на ЕС се ускорява, но разликата между кандидатите за членство расте

Разширяването на ЕС се ускорява, но разликата между кандидатите за членство расте

Ройтерс: Руските атаки в Черно море поставят НАТО пред сериозно изпитание

Ройтерс: Руските атаки в Черно море поставят НАТО пред сериозно изпитание

Водещи

Пеканов: Токът и парното няма да поскъпват за битовите потребители до 1 юли 2027 г.

Пеканов: Токът и парното няма да поскъпват за битовите потребители до 1 юли 2027 г.

  • Преди 2 минути
Асен Василев заплаши с протести: Вземат по 433 евро от джоба на всеки българин

Асен Василев заплаши с протести: Вземат по 433 евро от джоба на всеки българин

  • Преди 5 минути
Албания, Северна Македония и Черна гора подкрепиха санкциите на ЕС срещу Русия

Албания, Северна Македония и Черна гора подкрепиха санкциите на ЕС срещу Русия

  • Преди 12 минути
Официално: Спартак Варна има нов треньор

Официално: Спартак Варна има нов треньор

  • Преди 14 минути
БФС с разяснение за Добруджа - Фратрия

БФС с разяснение за Добруджа - Фратрия

  • Преди 19 минути
Теменужка Петкова: Мантрата на управляващите за фактури в чекмеджета рухна

Теменужка Петкова: Мантрата на управляващите за фактури в чекмеджета рухна

  • Преди 21 минути
Пуснаха за продажба отбор от Формула 1

Пуснаха за продажба отбор от Формула 1

  • Преди 33 минути
Временно е ограничено движението при 16-ия км на АМ „Хемус“ в посока София

Временно е ограничено движението при 16-ия км на АМ „Хемус“ в посока София

Омбудсманът иска спешно изслушване за „Топлофикация София“

Омбудсманът иска спешно изслушване за „Топлофикация София“

Осъдиха талант на Локомотив Пловдив, счупил крак на непълнолетен

Осъдиха талант на Локомотив Пловдив, счупил крак на непълнолетен

  • Преди 53 минути
Три петролни танкера се запалиха след сблъсък с мини в Ормузкия проток

Три петролни танкера се запалиха след сблъсък с мини в Ормузкия проток

  • Преди 1 час
„Пеликаните" нанесоха първа загуба на Мемфис в НБА

„Пеликаните" нанесоха първа загуба на Мемфис в НБА

  • Преди 1 час
ЦИК обяви окончателните резултати от балотажа за президент

ЦИК обяви окончателните резултати от балотажа за президент

Иван Шишков: Одитът на Сметната палата е анатомия на управлението на ГЕРБ

Иван Шишков: Одитът на Сметната палата е анатомия на управлението на ГЕРБ

  • Преди 1 час
ЕК събира САЩ, Украйна и НАТО преди преговорите в ОАЕ с Русия

ЕК събира САЩ, Украйна и НАТО преди преговорите в ОАЕ с Русия

  • Преди 1 час