Получени са бомбени заплахи за Съдебната палата в Хасково, училище и две детски градини в Димитровград

Сигнали за бомбени заплахи са получени в Хасково и Димитровград. Те са били насочени към Съдебната палата в Хасково, както и към училище и две детски градини в Димитровград. Съобщенията са постъпили между 10:30 и 11:00 часа днес, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - Хасково.

За втори пореден ден е получено предупреждение за взривно устройство в Съдебната палата в Хасково. Както и вчера, сигналът е изпратен на електронната поща на Районния съд.

След евакуацията на хората са извършени проверки по установения ред. Не са открити данни за реална заплаха. След подписването на съответните протоколи от административните ръководители работата в институциите е възобновена.

Подобни сигнали са получени днес и в други градове.

В Стара Загора е получен сигнал за поставено взривно устройство в Съдебната палата. Съобщението е изпратено на електронната поща на Окръжната прокуратура, съобщиха от Окръжния съд. Заради сигнала работата в сградата е преустановена, като тя ще остане затворена до 13:00 часа.

В Ловеч също са евакуирани служители на обществени институции след получени сигнали за взривни устройства. Съобщенията са постъпили около 10:30 часа на електронните пощи на Областната администрация, Националната агенция за приходите и Окръжния съд. От съда уточняват, че са получени две заплахи за поставено взривно устройство в сградата. Очаква се работата в Съдебната палата да бъде възстановена след 13:00 часа.