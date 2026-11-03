Новини
Търси
Подкаст
Общество

Получени са бомбени заплахи за Съдебната палата в Хасково, училище и две детски градини в Димитровград

Получени са бомбени заплахи за Съдебната палата в Хасково, училище и две детски градини в Димитровград
БТА

Сигналите са подадени между 10:30 и 11:00 часа, а проверките не са установили реална заплаха

Сигнали за бомбени заплахи са получени в Хасково и Димитровград. Те са били насочени към Съдебната палата в Хасково, както и към училище и две детски градини в Димитровград. Съобщенията са постъпили между 10:30 и 11:00 часа днес, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - Хасково.

За втори пореден ден е получено предупреждение за взривно устройство в Съдебната палата в Хасково. Както и вчера, сигналът е изпратен на електронната поща на Районния съд.

След евакуацията на хората са извършени проверки по установения ред. Не са открити данни за реална заплаха. След подписването на съответните протоколи от административните ръководители работата в институциите е възобновена.

Подобни сигнали са получени днес и в други градове.

В Стара Загора е получен сигнал за поставено взривно устройство в Съдебната палата. Съобщението е изпратено на електронната поща на Окръжната прокуратура, съобщиха от Окръжния съд. Заради сигнала работата в сградата е преустановена, като тя ще остане затворена до 13:00 часа.

В Ловеч също са евакуирани служители на обществени институции след получени сигнали за взривни устройства. Съобщенията са постъпили около 10:30 часа на електронните пощи на Областната администрация, Националната агенция за приходите и Окръжния съд. От съда уточняват, че са получени две заплахи за поставено взривно устройство в сградата. Очаква се работата в Съдебната палата да бъде възстановена след 13:00 часа.

Още по темата

Сигнал за бомба в поликлиниката в Благоевград - евакуират пациенти и медици

Сигнал за бомба в поликлиниката в Благоевград - евакуират пациенти и медици

Сигнали за взривни устройства прекъснаха работата на институции в Стара Загора и Ловеч

Сигнали за взривни устройства прекъснаха работата на институции в Стара Загора и Ловеч

Сигнали за бомби са получени в институции в Разград и Ловеч

Сигнали за бомби са получени в институции в Разград и Ловеч

Заплашиха вътрешния министър Иван Демерджиев в имейлите за бомби

Заплашиха вътрешния министър Иван Демерджиев в имейлите за бомби

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Временно е ограничено движението при 16-ия км на АМ „Хемус“ в посока София

Временно е ограничено движението при 16-ия км на АМ „Хемус“ в посока София

Омбудсманът иска спешно изслушване за „Топлофикация София“

Омбудсманът иска спешно изслушване за „Топлофикация София“

Депутат от ГЕРБ сезира Съвета на Европа за случая „Християн Пендиков“

Депутат от ГЕРБ сезира Съвета на Европа за случая „Християн Пендиков“

Дъждовно време и утре, облаците остават над страната

Дъждовно време и утре, облаците остават над страната

Шофьор на камион с 0,6 промила предизвика катастрофа край Смолян

Шофьор на камион с 0,6 промила предизвика катастрофа край Смолян

Водещи

Албания, Северна Македония и Черна гора подкрепиха санкциите на ЕС срещу Русия

Албания, Северна Македония и Черна гора подкрепиха санкциите на ЕС срещу Русия

  • Преди 6 минути
Официално: Спартак Варна има нов треньор

Официално: Спартак Варна има нов треньор

  • Преди 8 минути
БФС с разяснение за Добруджа - Фратрия

БФС с разяснение за Добруджа - Фратрия

  • Преди 14 минути
Теменужка Петкова: Мантрата на управляващите за фактури в чекмеджета рухна

Теменужка Петкова: Мантрата на управляващите за фактури в чекмеджета рухна

  • Преди 15 минути
Пуснаха за продажба отбор от Формула 1

Пуснаха за продажба отбор от Формула 1

  • Преди 27 минути
Временно е ограничено движението при 16-ия км на АМ „Хемус“ в посока София

Временно е ограничено движението при 16-ия км на АМ „Хемус“ в посока София

Омбудсманът иска спешно изслушване за „Топлофикация София“

Омбудсманът иска спешно изслушване за „Топлофикация София“

Осъдиха талант на Локомотив Пловдив, счупил крак на непълнолетен

Осъдиха талант на Локомотив Пловдив, счупил крак на непълнолетен

  • Преди 47 минути
Три петролни танкера се запалиха след сблъсък с мини в Ормузкия проток

Три петролни танкера се запалиха след сблъсък с мини в Ормузкия проток

  • Преди 1 час
„Пеликаните" нанесоха първа загуба на Мемфис в НБА

„Пеликаните" нанесоха първа загуба на Мемфис в НБА

  • Преди 1 час
ЦИК обяви окончателните резултати от балотажа за президент

ЦИК обяви окончателните резултати от балотажа за президент

Иван Шишков: Одитът на Сметната палата е анатомия на управлението на ГЕРБ

Иван Шишков: Одитът на Сметната палата е анатомия на управлението на ГЕРБ

  • Преди 1 час
ЕК събира САЩ, Украйна и НАТО преди преговорите в ОАЕ с Русия

ЕК събира САЩ, Украйна и НАТО преди преговорите в ОАЕ с Русия

  • Преди 1 час
Бомбени заплахи предизвикаха извънредни кацания и затвориха летище във Варшава

Бомбени заплахи предизвикаха извънредни кацания и затвориха летище във Варшава

  • Преди 1 час
Вучич: Престъпниците поемат контрола и унищожават Сърбия

Вучич: Престъпниците поемат контрола и унищожават Сърбия

  • Преди 1 час