Заплашиха вътрешния министър Иван Демерджиев в имейлите за бомби

Закана срещу министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев е открита в последната вълна от имейли с бомбени заплахи, изпратени до стотици институции в България.

Информацията беше съобщена от директора на дирекция "Киберпрестъпност“ в ГДБОП старши комисар Владимир Димитров, цитиран от "Столица.bg“.

В едно от последните заплашителни съобщения се споменава името на вътрешния министър и се отправя закана, че той ще бъде наранен.

От ГДБОП уточняват, че разследването продължава, като се проверяват няколко версии за произхода на имейлите. Засега няма категорични данни дали съобщенията са изпращани от един човек, или зад тях стоят повече извършители.

По думите на Владимир Димитров заплахите се разпространяват чрез компрометирани електронни пощи от различни точки на света. Съобщенията пристигат на отделни вълни, обикновено веднъж или два пъти седмично.

Сред получателите са училища, детски градини, летища и държавни институции. Последните сигнали са засегнали и редица образователни заведения в София, включително частни училища и детски градини.

Според директора на "Киберпрестъпност“ една от вероятните цели на подобни действия е да се предизвика хаос и да се наруши нормалната работа на институциите.

Въпреки съмненията за достоверността на съобщенията всеки сигнал за поставено взривно устройство подлежи на проверка, подчерта Димитров.

Предстои нова среща между представители на МВР и различни институции, на която ще бъдат обсъдени процедурите за реакция при получаване на подобни заплахи.

По-рано от вътрешното министерство съобщиха, че заплашителните имейли идват от чужбина. Разследващите продължават да проверяват дали отделните вълни от съобщения са част от координирана кампания.