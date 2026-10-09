Новини
Търси
Подкаст
Общество

Отново сигнали за бомби в различни градове в страната

Отново сигнали за бомби в различни градове в страната

Получени са сигнали в Стара Загора, Сливен, Перник

Отново редица сигнали за бомби са получени в страната.

Сигнал за поставено взривно устройство в Съдебната палата в Стара Загора е получен около 10:50 часа на електронната поща на Окръжната прокуратура в Стара Загора, съобщиха от Окръжния съд.  

Заради сигнала всички институции, помещаващи се в сградата, преустановяват дейността си. Съдебната палата ще остане затворена до 14:30 часа, уточниха от съда, предава dariknews. 

Насрочените за 9 октомври дела, по които не е проведено съдебно заседание, се отлагат за ново разглеждане, за което страните ще бъдат призовани.

Сигнал за взривно устройство в Съдебната палата в Стара Загора бе получен два пъти през тази седмица. 

Сигнал за поставено взривно устройство е получен около 11:00 часа в Съдебната палата в Сливен. Всички служители са евакуирани, а сградата е оградена с лента.

Сигналът е получен по електронната поща на съдебния администратор и съдържа заплаха за поставено взривно устройство и убийство на хора. Това съобщи говорителят на Окръжния съд в Сливен Надя Гангалова.

"Извършват се проверки от полицията. За служителите е обявен час за връщане в сградата - 13:00 часа", посочи Гангалова. По думите ѝ през тази седмица подобни сигнали са получавани почти всеки ден, с изключение на четвъртък.

Сигнал за поставено взривно устройство в Съдебната палата в Перник е получен тази сутрин, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Това е четвъртата бомбена заплаха от началото на седмицата, като единствено вчера не е постъпвало подобно съобщение.

Още по темата

Четвърта бомбена заплаха тази седмица прекъсна работата в Съдебната палата в Перник

Четвърта бомбена заплаха тази седмица прекъсна работата в Съдебната палата в Перник

Четвърта бомбена заплаха за седмица в Ловеч: Евакуираха и ученици

Четвърта бомбена заплаха за седмица в Ловеч: Евакуираха и ученици

Демерджиев допусна връзка между бомбените заплахи и изслушванията си за полетите на Пеевски

Демерджиев допусна връзка между бомбените заплахи и изслушванията си за полетите на Пеевски

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Задържаха 14-годишния син на убитата в Пловдив 45-годишна жена

Задържаха 14-годишния син на убитата в Пловдив 45-годишна жена

Водещи

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

18 партии и коалиции ще участват в парламентарните избори в Сърбия

18 партии и коалиции ще участват в парламентарните избори в Сърбия

  • Преди 8 часа
Молдова планира собствено производство на оръжия и дронове за нуждите на отбраната

Молдова планира собствено производство на оръжия и дронове за нуждите на отбраната

  • Преди 8 часа
Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

Австрия арестува двама заподозрени в шпионаж в полза на Украйна

Австрия арестува двама заподозрени в шпионаж в полза на Украйна

  • Преди 8 часа
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новото „ние“ получава правила

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новото „ние“ получава правила

  • Преди 8 часа
Най-важното от света на 09.10.2026-та г.

Най-важното от света на 09.10.2026-та г.

  • Преди 8 часа
Тръмп обяви договорка с Путин за доставки на руски дизел и обещава по-ниски цени

Тръмп обяви договорка с Путин за доставки на руски дизел и обещава по-ниски цени

  • Преди 8 часа
КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

Дронове и малки балони атакуват Москва, четирите летища бяха временно затворени

Дронове и малки балони атакуват Москва, четирите летища бяха временно затворени

  • Преди 8 часа
Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Тръмп не коментира плана за излъчване на живо на екзекуцията на убиеца от Форт Худ

Тръмп не коментира плана за излъчване на живо на екзекуцията на убиеца от Форт Худ

  • Преди 9 часа
Петък вечер: НАП проверява стрийптиз клуб

Петък вечер: НАП проверява стрийптиз клуб

Андрей Чорбанов: Сегашните грипни ваксини не са ефективни

Андрей Чорбанов: Сегашните грипни ваксини не са ефективни

Ердоган откри жп участък към България и лично подкара първия влак

Ердоган откри жп участък към България и лично подкара първия влак

  • Преди 9 часа