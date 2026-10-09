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Четвърта бомбена заплаха тази седмица прекъсна работата в Съдебната палата в Перник

Четвърта бомбена заплаха тази седмица прекъсна работата в Съдебната палата в Перник
БТА

Всички служители са евакуирани

Сигнал за поставено взривно устройство в Съдебната палата в Перник е получен тази сутрин, съобщиха от Областната дирекция на МВР, предава БТА.

Органите на реда извършват претърсване на сградата съгласно установените процедури при подобни ситуации.

"Всички служители са евакуирани", съобщи говорителят на Окръжната прокуратура в Перник Албена Стоилова.

По думите ѝ, това е четвъртата бомбена заплаха от началото на седмицата, като единствено вчера не е постъпвало подобно съобщение.

Стоилова уточни, че заплашителният имейл е получен преди 11:00 ч., а служителите са изведени от сградата в 11:00. При предишните случаи през предходните дни работещите в Съдебната палата също са били евакуирани за около час.

Не знам какво се цели, но ефектът е, че работата се разстройва, тъй като предстоят избори за членове на Висш съдебен съвет и президентски избори“, коментира Стоилова.

Към момента проверката продължава.

 

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