Четвърта бомбена заплаха за седмица в Ловеч: Евакуираха и ученици

Нова серия от сигнали за поставени взривни устройства предизвика евакуации в Ловеч. За четвърти път през тази седмица служители на обществени институции бяха принудени да напуснат работните си места заради бомбени заплахи.

Този път заплашителни съобщения са получени по електронната поща на три институции - Областната администрация, Окръжния съд и Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Димитър Димов".

От сградите са евакуирани служителите, а от училището - учениците и персоналът, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналите са поредните от началото на седмицата, през която обществени сгради в града многократно стават обект на подобни заплахи.

От Окръжния съд в Ловеч уточниха, че работата на институцията се очаква да бъде възстановена след 13:00 часа.

Към момента при полицейските проверки не са установени реални заплахи, посочиха от МВР.

Все още няма информация за самоличността на подателите на заплашителните съобщения или дали отделните случаи са свързани помежду си.