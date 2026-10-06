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Нови сигнали за бомби в страната, евакуират обществени сгради

Нови сигнали за бомби в страната, евакуират обществени сгради
БТА

Сигнали са получени в София и Ловеч, след като вчера имаше и в други градове

Втори пореден ден в Ловеч евакуират служители на обществени сгради заради сигнали за поставени взривни устройства.

По данни на Областната дирекция на МВР малко след 11:00 часа са получени сигнали на електронните пощи на Областната администрация, Окръжния съд и Основно училище „Димитър Димов“.

Евакуирани са работещите в Областната администрация, Дом „Преслав“ и Съдебната палата. От Окръжния съд съобщиха, че се очаква работата да бъде възобновена в ранния следобед.

Заради бомбени заплахи вчера в Ловеч бяха евакуирани три обществени сгради. В Троян бяха подадени осем сигнала за поставени взривни устройства в училища и детски градини.

Сигнали за взривни устройства са получени и за детски градини и учебни заведения в София, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). От столичната полиция посочиха, че са предприети действия по процедура.

Подобни сигнали за поставени взривни устройства са получени и вчера в София, Бургас, Шумен, Ловеч и Разград.

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