Нови сигнали за бомби в страната, евакуират обществени сгради
Сигнали са получени в София и Ловеч, след като вчера имаше и в други градове
Втори пореден ден в Ловеч евакуират служители на обществени сгради заради сигнали за поставени взривни устройства.
По данни на Областната дирекция на МВР малко след 11:00 часа са получени сигнали на електронните пощи на Областната администрация, Окръжния съд и Основно училище „Димитър Димов“.
Евакуирани са работещите в Областната администрация, Дом „Преслав“ и Съдебната палата. От Окръжния съд съобщиха, че се очаква работата да бъде възобновена в ранния следобед.
Заради бомбени заплахи вчера в Ловеч бяха евакуирани три обществени сгради. В Троян бяха подадени осем сигнала за поставени взривни устройства в училища и детски градини.
Сигнали за взривни устройства са получени и за детски градини и учебни заведения в София, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). От столичната полиция посочиха, че са предприети действия по процедура.
Подобни сигнали за поставени взривни устройства са получени и вчера в София, Бургас, Шумен, Ловеч и Разград.