ГДБОП за бомбените заплахи: Целта е хаос и дестабилизация на държавата

Основната цел на неизвестните извършители, които изпращат бомбени заплахи до институции в страната, е да създадат хаос в обществото и да дестабилизират държавата. Това заяви директорът на дирекция "Киберпрестъпност" в ГДБОП старши комисар Владимир Димитров пред НОВА.

По думите му заплахите са започнали преди няколко месеца, а получателите вече са стотици - сред тях училища, държавни институции и летища.

"Имейлите идват на вълни - веднъж-два пъти седмично. Основната им цел е да създадат хаос в обществото и да дестабилизират държавата", обясни Димитров.

Той подчерта, че нито един подобен сигнал не трябва да бъде подценяван. В същото време има определени индикатори, по които органите на реда могат да преценят дали заплахата изглежда реална.

Предстои нова среща между МВР и представители на различни държавни и образователни институции, на която отново ще бъдат разяснени правилата за действие при получаване на бомбена заплаха.

"Основната идея е към всеки подобен сигнал да се подхожда детайлно, да се уточни какъв е този сигнал, към кого е изпратен и какво точно съдържа", посочи старши комисар Димитров.

Към момента разследващите са установили, че имейлите се изпращат чрез компрометирани компютри и сървъри в различни части на света.

"Един ден от един континент, друг ден - от другия край на земното кълбо. Във взаимодействие сме с нашите партньори. Работим по няколко версии", каза още директорът на "Киберпрестъпност" в ГДБОП.