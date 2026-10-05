Стана ясен мотивът на автора на бомбените заплахи до училища и институции

Авторът на изпратените имейли със заплахи за бомби до десетки институции е училища у нас твърди, че отмъщава заради всички престъпления, извършени срещу мъжете. Това пише БНР.



В писмото се посочва още, че час след като са получени имейлите, взривните устройства ще избухнат, а самото писмо носи заглавието Омраза. То е адресирано до десетки институции, училища и детски градини.

Навсякъде е извършена проверка, като никъде не е открито нищо притеснително. По случая освен ГДБОП работят и чужди служби. В разследването са включени и партньорски служби, съобщиха от вътрешното министерство.

По първоначална информация злонамерените съобщения са изпратени чрез компрометирани електронни пощи и сървъри на потребители, намиращи се извън България.

От МВР посочват, че има промяна в местоположението на използваната инфраструктура. Докато при подобни заплахи през миналата седмица имейл адресите и сървърите са били базирани в държава от Латинска Америка, тази седмица следите водят към страна членка на Европейския съюз.

Днес множество институции и учебни заведения в различни части на България получиха сигнали за поставени взривни устройства. Заплахите са изпратени по електронна поща до детски градини, училища, съдилища, прокуратури, болници и административни сгради.

При извършените до момента проверки не са открити взривни устройства, уточняват от МВР.

Подобна вълна от заплахи имаше и в началото на юли. Тогава сигнали за бомби бяха изпратени до Община Лозница и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в Разград. Проверки бяха извършени и в Съдебната палата, Окръжната прокуратура и Дирекция „Социално подпомагане“ в Разград, както и в болницата в Кубрат.

Работата по установяване на източника на злонамерените съобщения продължава.