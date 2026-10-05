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Серия бомбени заплахи в страната: Евакуираха съд, общини и други институции

Серия бомбени заплахи в страната: Евакуираха съд, общини и други институции
БТА

Заплахи са получени в Монтана, Разград, Исперих, Ловеч и Шуменско

Серия от сигнали за поставени взривни устройства в обществени сгради в различни части на страната вдигна полицията на крак. Заплахи са получени в Монтана, Разград, Исперих, Ловеч и Шуменско. На част от местата служителите са евакуирани, а сградите се проверяват от органите на реда.

В Монтана сигналът е за поставена бомба в сградата на съда.

Няколко заплахи са получени и в Разградска област. В 9:12 часа на електронната поща на Окръжния съд в Разград е пристигнал сигнал за взривно устройство, а малко по-късно – в 9:46 часа, подобно съобщение е изпратено и до Окръжната прокуратура. Служителите са изведени, докато полицията извършва проверки.

Сигнали има и за МБАЛ – Исперих, както и за детска градина №6 в Разград.

Три обществени институции в Ловеч също са получили бомбени заплахи по електронната поща. Евакуирани са служителите на Областната администрация, Община Ловеч и Дом „Преслав“, а сградите се претърсват от полицията.

Два сигнала са подадени и в Шуменско. Единият е изпратен на електронната поща на Община Шумен. Достъпът до сградата е ограничен, докато на място работят екипи на полицията и пожарната.

Втората заплаха в областта е насочена към детската градина в село Ивански. Органите на реда извършват необходимите проверки и по този случай.

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