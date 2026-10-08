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Калин Стоянов срещу Иван Демерджиев: Извадете фактурите за полетите на Пеевски

Калин Стоянов срещу Иван Демерджиев: Извадете фактурите за полетите на Пеевски
Снимка: БТА

Демерджиев повтори, че не е бил юридически съветник на убития Илиян Филипов

"Няколко пъти Вие, г-н Иван Демерджиев и г-н (Румен) Радев говорите конкретно - 36 фактури за 36 за полета - има или няма такива фактури. Искаме фактурите една по една - имате ли ги, или ги нямате". Това запита в пленарна зала депутатът от ДПС Калин Стоянов, който беше главен секретар на МВР по време на изслушването на настоящия вътрешен министър Иван Демерджиев.

Демерджиев повтори, че е изчел една по една получените от Малта фактури.

Калин Стоянов показа документи от трибуната на парламента, за които каза, че са три пълномощни от дружеството на убития Илиян Филипов към адвокатското дружество на настоящия вътрешен министър Иван Демерджиев.

В отговор Демерджиев препоръча, когато се показват такива документи, те да бъдат предоставени на съответните органи. 

При предишно изслушване Демерджиев каза, че не е бил адвокат на Филипов и сега потвърди думите си.
"Никога не съм бил юридически съветник на Илиян Филипов. Понеже споменахте за една специална акция, инспирирана по специален начин - скоро истината ще излезе и за нея.
Прочетох дословно материалите от малтийските служби, които споменават дружеството "Спектрум ЕЪР ЕАД". Нямам основание да се съмнявам в достоверността на тази информация. За думите на Пеевски, че той и семейството му е плащал полетите, това значи, че те са собственици на това дружество, но такива данни нямаме", допълни Демерджиев. 

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