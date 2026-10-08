Лачовски: Имало ли е договор за поставяне на т.нар. "временни мантинели"

Над час продължава изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев в парламента. Той показа връзка между четири дружества, които са имали монопол за поставяне на мантинели и слагали некачествени ограничители по българските пътища, и дружеството, финансирало полетите на Делян Пеевски.

Депутатът от ГЕРБ-СДС Валери Лачовски запита имало ли е договор между АПИ и "Автомагистрали" по време на поставяне на т.нар. "временни мантинели" на 36-и км на виадукт на автомагистрала “Хемус”. "Монтажът на мантинелата е преди 22 септември, а договорът е подписан на 29 септември. Да не се окаже, че това "временно съоръжение" не е монтирано от двете държавни дружества, а от трето. Монтажът на това временно съоръжение е извършен в разрез с всички правни изисквания", каза Лачовски.

За пръв път виждаме поставяне на временна мантинела на виадукт, допълни Лачовски.

В отговор вътрешният министър каза, че по този случай тече проверка. Ако тя бъде възложена на МВР, ще инспектираме. "Проверяваме както построяване на магистрали върху неотчуждени имоти, така и всеки останал сигнал, за да бъдат изобличени виновните", обясни Демерджиев.