Полицейска гонка с краден автомобил завърши с катастрофа в центъра на София. Криминално проявен мъж, управлявал превозното средство, се е блъснал в патрулен автомобил, а след това и в стена, съобщава bTV.

Инцидентът е станал в района на кръстовището на булевардите "Мадрид" и "Евлоги и Христо Георгиеви".

По информация на медията при проверката на автомобила в багажника е открит краден електрически велосипед.

Към момента не се съобщават подробности за самоличността на водача, както и дали при катастрофата има пострадали.

Не е уточнено и при какви обстоятелства е започнало полицейското преследване.

Очаква се допълнителна информация за случая от компетентните органи.