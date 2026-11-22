Алберт Попов пропусна отлична възможност да добави нови точки към актива си в Световната купа по ски. Българският ас даде 19-о време в първия манш, но не успя да завърши втория и отпадна от слалома в Гургъл в Австрийските Алпи. 29-годишният софиянец спря още в горната част на пистата, след като се вряза в едно от колчетата.

Алберт Попов с първи точки за сезона в Световната купа по ски

Попов беше един от петимата, които не завършиха състезанието. Особено драматично се оказа отпадането на Атле Ли Макграт. Носителят на Малкия кристален глобус в дисциплината от миналия сезон даде второ време в първия манш, но накрая не издържа на напрежението.

Радостта в норвежкия лагер обаче далеч не бе помрачена от грешката на Макграт. Неговият съотборник Тимон Хауган запази концентрация и спечели слалома с общо време от 1:42.55 секунди. Втори завърши друг норвежец в лицето на Ерик Солберг (+0.60 сек.), за когото това е първи подиум в кариерата. Същото важи и за швейцареца Танги Неф (+0.88), който остана трети заради отпадането на Макграт.