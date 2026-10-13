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Алберт Попов започва ски сезона с нов треньор

Алберт Попов започва ски сезона с нов треньор
БТА

Ще карам, докато знам, че имам шанс за победата, заяви 29-годишният софиянец

Най-добрият български скиор Алберт Попов говори за предстоящия сезон в Световната купа, който за него ще стартира на 15 ноември със слалома в Леви, Финландия. Попов направи сериозни промени в екипа и екипировката си през това лято. Той тренира под ръководството на австрийския специалист Флориан Пуц. 

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През лятото бяха проведени лагери под покрив в Германия и на сняг в Австрия. Аби вече кара и с нова марка ски, като вече е част от екипа на „Нордика".

„Оптимистично настроен съм за новия сезон. Ще карам ски, докато знам, че имам шанс за подиума, за победата. Не съм скиор, който ще е доволен от десетото място. Да, цел №1 е топ 10, но оттам нататък съм човек, който гони победи. Вече съм го правил, знам, че мога и искам да съм на подиума", заяви 29-годишният софиянц.

„С Ивайло Борисов бяхме 23-24 години заедно, той ми беше първият треньор. С него израстнахме, минахме през всички стъпки, през които един скиор трябва да измине. През последните години той ми споделяше, че идва време, в което няма да ме дочака. След Олимпиадата той ми каза, че не иска да се занимава със ски, иска да прекара повече време със семейството си. Той остана в мен при избора на нови ски и нов треньор. Може да се каже, че предаде добре щафетата", допълни скиорът.

„С новия ми треньор ме свърза Ей Джей Гинис. Бързо се разбрахме с него. Той пасна добре на екипа. Вече направихме три лагера, утре заминаване на четвърти. Другата промяна в екипа ми е свързана с физиотерапевта ми, като се върнах към Шади, с когото работих и преди няколко сезона", каза още Попов.

 

 

 

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