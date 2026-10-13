Белия дом поиска оставката на посланика на САЩ в Гърция

Белият дом съобщи, че е поискал оставката на посланика на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл.

„Поискахме оставката на посланик Гилфойл“, заяви по време на брифинг прессекретарят на Белия дом Кейти Закария, цитирана по Ройтерс. „Тя беше чудесно попълнение за екипа и ѝ пожелаваме всичко най-хубаво.“

В понеделник президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че обмисля уволнението на Гилфойл, заявявайки пред репортери: „Не сме доволни“.

Преди това американски законодатели изразиха сериозни опасения във връзка с обвинения, че Гилфойл може да е заплашвала да използва влиянието на САЩ, за да подкопае гръцкото правителство. Посолството на Вашингтон в Атина не отговори веднага на искането за коментар, адресирано до Гилфойл.

Гърция е важен съюзник на САЩ в НАТО, като предоставя ключови военни съоръжения за гарантиране на сигурността в Източното Средиземноморие и ръководи морска мисия на ЕС за защита на търговското корабоплаване в Червено море.

Именно в Атина на посещение бе миналата седмица Държавният секретар Марко Рубио, където той и домакините подписаха редица споразумения, свързани със сигурността и сътрудничеството им в областта на природните ресурси.