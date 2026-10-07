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Марко Рубио в Атина: Гърция е незаменим партньор в НАТО

Марко Рубио в Атина: Гърция е незаменим партньор в НАТО
АП/БТА

От своя страна гръцкият външен министър Герапетритис заяви, че двустранното партньорство „никога не е било по-силно“

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че силните отношения между Гърция и Съединените щати са от решаващо значение на фона на глобалната несигурност, включително ситуацията в Ормузкия проток и Червено море, предава Еkathimerini.

Говорейки след среща с гръцкия външен министър Йоргос Герапетритис по време на официално посещение в Атина за шестия кръг от Стратегическия диалог между САЩ и Гърция, Рубио посочи, че разговорите са подчертали „колко критичен е историческият съюз между Гърция и Съединените щати“, особено „във време на геополитическа несигурност“.

Приветствайки Гърция като „незаменим партньор в НАТО“, Рубио описа страната като „стълб на стабилността в региона и стълб на присъствието на САЩ в региона“.

От своя страна Герапетритис заяви, че двустранното партньорство „никога не е било по-силно“, добавяйки, че „сътрудничеството в областта на отбраната е достигнало безпрецедентни нива“.

Описвайки Гърция като „котва на стабилността в Източното Средиземноморие“, Герапетритис изтъкна, че „зачитането на международното право е водещ принцип“, визирайки войната в Украйна и напрежението между Атина и Анкара.

Стратегическият диалог между САЩ и Гърция се фокусира върху регионални въпроси, двустранни връзки, международни събития, сигурност и правоприлагане, енергетика, корабоплаване, технологии, търговия, инвестиции и отбрана. Диалогът стартира през декември 2018 г. след години дискусии, целящи създаването на рамка за редовни консултации по двустранните отношения. Предишният кръг се проведе във Вашингтон през февруари 2024 г. по време на президентството на Джо Байдън.

По отношение на отбраната се съобщава, че двете страни вече са се споразумели за закупуването на американски оръжия, включително ракети и системи за самозащита за изтребителите F-35 и модернизираните самолети F-16 Viper. Очакват се и споразумения за последваща поддръжка на военни системи, включително хеликоптери Black Hawk и MH-60R.

Очаква се също така Рубио да изнесе вечерна реч на Пникс в центъра на Атина – символ на древната демокрация. Програмата му предвижда след това да се срещне с премиера Кириакос Мицотакис.

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