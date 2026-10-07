Антивоенен протест посрещна Марко Рубио в Гърция

Антивоенен протест и демонстрация посрещнаха в Атина американския държавен секретар Марко Рубио, който пристигна на официално посещение в Гърция, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ.

В недоволството срещу външната и военна политика на Вашингтон се включиха синдикални организации, студентски сдружения и политически формации. Поради визитата полицейското присъствие в гръцката столица е драстично засилено, като за утре властите въвеждат временна забрана за публични събирания и демонстрации в определени части от центъра на града от съображения за сигурност.

При кацането си на международното летище „Елефтериос Венизелос“ първият дипломат на САЩ бе посрещнат от гръцкия министър на външните работи Йоргос Герапетритис, в присъствието и на новия американски посланик в южната ни съседка Кимбърли Гилфойл.

Медията припомня, че визитата на Марко Рубио е обвързана с провеждането на шестия кръг от Стратегическия диалог между Гърция и САЩ. Дневният ред на разговорите включва ключови теми като двустранното сътрудничество в отбраната, сигурността, енергетиката, регионалната стабилност и разширяването на стратегическото партньорство между Атина и Вашингтон.

Същинската част от официалната програма на държавния секретар предстои. Той ще проведе разговори с външния министър Герапетритис, след което двамата ще направят съвместно изявление за медиите. Предвидена е и официална среща с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис.

Програмата на Рубио включва още посещение в посолството на САЩ в Атина, където ще се състои церемония по откриването на ново крило и реновирана част от сградата. Освен това, заедно с гръцкия министър на отбраната Никос Дендиас, американският държавен секретар ще присъства на официалното подписване на меморандум за сътрудничество между въоръжените сили на Гърция и Националната гвардия на американския щат Флорида.