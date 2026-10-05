Мицкоски припозна антики от Охрид в дадените на Гърция от България

Министър-председателят на Северна Македония Християн Мицкоски взе отношение по българо-гръцкото споразумение, чрез което тленните останки на цар Самуил бяха пренесени в София в замяна на 53 църковни предмета за Атина, предава БТА. Позовавайки се на публикации в пресата, той заяви, че сред предадените реликви има артефакти с произход от храм в Охрид.

След церемония по откриване на нова детска градина в община Теарце, премиерът отговори на медийни въпроси относно размяната на исторически ценности. На база прочетеното в медиите Мицкоски посочи, че става дума и за „антики и реликви, които произхождат от един прекрасен храм, а именно църквата „Богородица Перивлепта“ в Охрид, за която сред някои хора има спомен, че по време на Първата и Втората световна война на практика са били изнесени от този обект и са били пренесени в столицата на източния ни съсед“.

По отношение на самата размяна той допълни: „Сега те са част от този обмен. Така че, не бих навлязъл в повече коментари”.

Официалният меморандум, подписан в Атина на 29 септември 2026 г. от министрите на културата Лина Мендони и Евтим Милошев, регламентира връщането на Гърция на църковни ценности с 48 инвентарни номера. Според гръцкото Министерство на културата реликвите произхождат от манастирите „Света Богородица Икосифиниса“, „Свети Йоан Предтеча“ край Серес и Светата митрополия на Серес и Нигрита. Предметите са отнесени в София през 1917 г. и досега са се съхранявали в Националния исторически музей, припомня БТА.

Темата предизвика сериозен отзвук и вълна от спекулации в Северна Македония, където се появиха критични заглавия. Част от тях поставят под съмнение автентичността на мощите с твърдения, че София получава „котка в чувал“. Местният портал Национално.мк определи случая като „Гръцко-българската търговия със Самуил - Охридска реликва е предадена срещу тленните останки на царя“, а от Проверено.мк и Религия.мк написаха, че България връща ценна реликва от църква в Охрид на Гърция. Изданието Вечер.мк пък отиде още по-далеч, питайки дали реликва от Охрид е разменена за „костите на Самуил“, определяйки ситуацията като скандал с международни размери.

В опит да балансира коментара си, македонският премиер направи исторически паралел, заявявайки: „Единственото важно за мен, е, че в резултат на споразумение, също от миналото - споразумението от Блед, останките на един македонски великан Гоце Делчев лежат в църквата „Св. Спас“ в Скопие”.