От 10 до 15 години лишаване от свобода предвижда настоящото обвинение срещу граничния полицай Емил Георгиев, обвинен за смъртта на 18-годишната Милена Мирчева в Драгоман. Това съобщи пред НОВА ТВ наблюдаващият прокурор по делото Надя Николова от Софийската окръжна прокуратура.

Тя посочи, че разследването е събрало свидетелски показания и записи от камери, които позволяват да бъде изграден механизъм на катастрофата. Все още обаче се очаква ключовата съдебна автотехническа експертиза.

По думите на прокурор Николова експертизата трябва да установи с каква скорост се е движил автомобилът, точния механизъм на произшествието и други обстоятелства, които могат да имат значение за окончателната правна квалификация.

Свидетели са заявили, че автомобилът се е движил бързо, но тези впечатления са субективни и сами по себе си не могат да докажат превишена скорост. Ако експертизата установи, че Георгиев е шофирал и с превишена скорост, обвинението може да бъде утежнено.

„Освен употреба на алкохол имаме и употреба на наркотични вещества. Ако се окаже, че е налице и превишена скорост, това вече обуславя една доста по-тежка квалификация“, заяви Николова.

Според медицинската експертиза в кръвта на обвиняемия са установени 1,58 промила алкохол, както и наличие на канабис.

Милена е била ударена отзад от автомобила. По данни от свидетелските показания в района е имало паркирани автомобили, които са затруднявали движението на пешеходците по тротоара. Затова компанията, с която е била 18-годишната, се е придвижвала по пътното платно.

Прокурорът уточни, че към момента няма данни Георгиев да е направил опит да напусне местопроизшествието след катастрофата.

Софийският окръжен съд вече определи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Разследването продължава. Предстои да бъдат събрани допълнителни доказателства, включително резултатите от автотехническата експертиза, които могат да имат ключово значение за развитието на делото и евентуалното изменение на обвинението.