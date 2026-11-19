Софийският окръжен съд разглежда искането на прокуратурата за постоянен арест на 26-годишния граничен полицай Емил Георгиев, обвинен за смъртта на 18-годишната Милена при тежкия инцидент в Драгоман.

Георгиев беше доведен в Съдебната палата под засилена охрана. В залата присъстваха и негови близки. При влизането си пред съда обвиняемият каза само: „Съжалявам.“

При проверката след катастрофата дрегерът е отчел 1,61 промила алкохол. По данни на прокуратурата медицинската експертиза и събраните до момента материали сочат още употреба на наркотични вещества.

Случаят предизвика силен обществен отзвук в Драгоман и района, а близки и жители настояват за пълно изясняване на обстоятелствата около трагедията.

В съдебната зала е представена справка за нарушенията на обвиняемия. От нея става ясно, че Георгиев е бил санкциониран три пъти за превишена скорост.

Този факт беше посочен от прокуратурата при аргументацията за необходимостта от най-тежката мярка за неотклонение.

Адвокатът на Георгиев – Христо Ботев, настоя съдът да не налага постоянен арест на този етап.

Според защитата все още е рано да се правят окончателни изводи за механизма на катастрофата, тъй като автотехническата експертиза не е готова. Не е установено и с каква скорост точно се е движил автомобилът в момента на удара. Защитата оспорва необходимостта от най-тежката мярка и посочва, че разследването все още не е приключило.

Съдът трябва да прецени дали събраните до момента доказателства са достатъчни, за да бъде оставен Георгиев в ареста за постоянно, или да му бъде определена по-лека мярка. Очаква се Софийският окръжен съд да се произнесе дали 26-годишният граничен полицай ще остане под стража.