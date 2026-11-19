Трагедията, която разтърси Драгоман и цяла България, продължава да предизвиква силен обществен отзвук. 18-годишната Милена загуби живота си, след като беше блъсната от автомобил, управляван от граничния полицай Емил Георгиев.

Въпросите около фаталния инцидент остават, а близките и приятелите на младото момиче настояват за пълно и обективно разследване.

„Това, което се случи, е нещо, което никога няма да забравим. Не трябва да бъде потулено и трябва да се борим за справедливост“, заяви пред ТАРАЛЕЖ Тедислав Нинов, близък на загиналата Милена.

Фаталният инцидент е станал на 15 ноември около 4:05 часа сутринта в района на ресторант „Ловна среща“ в Драгоман. Милена е била с приятели, когато автомобилът, управляван от 26-годишния граничен полицай Емил Георгиев, я блъска. След подаден сигнал на телефон 112 на място пристигат екипи на полицията и Спешна помощ.

Момичето е транспортирано в столичната болница „Пирогов“ с тежка черепно-мозъчна травма. Въпреки усилията на лекарите, тя умира от получените наранявания.

По информация на разследващите, при проверката на водача е установена концентрация на алкохол от 1,63 промила. Георгиев е привлечен към наказателна отговорност за причиняване на смърт при управление на автомобил след употреба на алкохол.

Прокуратурата е поискала най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. В рамките на разследването са иззети записи от камерите за видеонаблюдение в района, разпитани са свидетели и са назначени експертизи.

Тедислав Нинов разказва, че негови приятели са били в заведението „Ловна среща“ във фаталната нощ и именно от тях е научил подробности за случилото се. По думите му около 4:00 часа сутринта компанията е напуснала заведението. Тротоарът обаче е бил зает, а допълнително затруднение са създавали и поставени оградни съоръжения. Така пешеходците са били принудени да се движат по пътното платно.

„Според свидетелите автомобилът се е движел с над 80 км/ч. Всичко се случва за секунди. Никой не е имал време да реагира, дори да я дръпне. Просто всичко става изключително бързо“, разказва Нинов.

Той категорично опровергава появилите се твърдения, че Милена е познавала полицая Емил Георгиев или е имала някакви отношения с него.

„Милена никога не е имала какъвто и да е било контакт с този човек. Убеден съм в това, което казвам. Тя не е имала никакви взаимоотношения с него. Даже бих казал, че дори не е знаела за неговото съществуване. Това, което се твърди в медиите, просто не е вярно“.

Нинов изрази надежда, че институциите ще предприемат необходимите действия, а разследването ще установи всички обстоятелства около инцидента.

„Силно се надявам компетентните институции да си свършат работата отговорно и този случай да не бъде потулен. Искам да се действа отговорно и бързо, без да се вземат прибързани заключения, защото това е нещо много сериозно. Днес може да е Милена, утре може да е някой друг близък“.

Той не скри болката от загубата и описа Милена като човек, чието отсъствие ще остави огромна празнина в живота на всички, които са я обичали.

„Този човек остави във всички ни липса. Липса на човек, който беше всичко за нас“.

Очаква се днес Софийската окръжна прокуратура да внесе в съда искането си за вземане на най-тежката мярка за задържане спрямо служителя на МВР Емил Георгиев, съобщиха от държавното обвинение.

Георгиев е обвиняем по досъдебното производство за причиняване на смърт в Драгоман при управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол. Понастоящем е задържан до 72 часа с прокурорско постановление. В хода на разследването са иззети записи от камери за видеонаблюдение в района на местопроизшествието. Разпитани са свидетели. Назначени са експертизи – съдебномедицинска и съдебнохимическа.

Днес, 19 ноември, от 11:00 часа, в църквата в село Алдомировци ще бъде опелото на 18-годишната Милена.

Междувременно близките и приятелите ѝ продължават да настояват за справедливост и за това трагедията да не бъде забравена.