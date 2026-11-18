Американският президент Доналд Тръмп пристигна в китайския град Шънджън, където ще участва в срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), съобщи Синхуа, цитирана от Ройтерс. В китайския технологичен център днес се събират държавни и правителствени ръководители от редица страни за форума, който ще бъде открит от китайския президент Си Дзинпин.

Руският президент Владимир Путин и китайският му колега Си Дзинпин са обсъдили войната в Украйна по време на разговор в рамките на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в китайския град Шънджън, съобщи Ройтерс, позовавайки се на информация на ТАСС, цитираща говорителя на Кремъл Дмитрий Песков. По информация на руската държавна агенция Песков е потвърдил, че украинският конфликт и ситуацията в зоната на т.нар. „специална военна операция“ са били сред темите на разговорите между двамата лидери.

Американските военни ще третират като нарушители на блокадата всеки плавателен съд, който претоварва стоки в открито море от кораби, тръгнали от Иран, съобщава Ройтерс, позовавайки се на документ на Централното командване на САЩ (CENTCOM). Срещу тези съдове ще бъдат предприемани ответни мерки. В актуализираното си предупреждение от CENTCOM уточняват, че прехвърлянето на товар от един кораб на друг в открито море се счита за заобикаляне на блокадата, ако първият съд е натоварен в иранско пристанище или край бреговете на страната. Това правило важи в пълна сила, дори ако приемащият кораб никога не е навлизал в ирански води.

Иран обяви, че през изминалата нощ е поразил американски обекти за дронове и ракети в Кувейт, след като Съединените щати нанесоха удар по остров Кешм в Ормузкия проток. Това бележи първата атака на Техеран срещу съюзената със САЩ държава от Персийския залив от септември насам, предава Ройтерс.

Позициите на Украйна на бойното поле във войната срещу Русия остават стабилни, заяви днес във вечерното си видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от „Ройтерс“. Зеленски акцентира върху успешната отбрана на два ключови града на фронтовата линия – Добропиля и Константиновка, които са подложени на засилен руски натиск.

Осем месеца лишаване от свобода получи Игор Дашковски за палежа на дипломатически автомобили пред българското посолство в Скопие. От присъдата ще бъдат приспаднати петте месеца, които той вече е прекарал в ареста, съобщава кореспондентът на БТА в Скопие Маринела Величкова.