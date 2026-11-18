Американският президент Доналд Тръмп пристигна в китайския град Шънджън, където ще участва в срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), съобщи Синхуа, цитирана от Ройтерс.

В китайския технологичен център днес се събират държавни и правителствени ръководители от редица страни за форума, който ще бъде открит от китайския президент Си Дзинпин.

Основният акцент в програмата е поставен върху предстоящата в четвъртък тристранна среща между Си Дзинпин, американския президент Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин. Очаква се разговорите между тримата лидери да бъдат сред най-значимите събития в рамките на форума, отбелязва ДПА.

Путин заяви, че очаква значителни резултати от предстоящата тристранна среща. Според него АТИС създава подходящи условия за диалог между представители на водещите световни икономики, особено на най-високо политическо равнище.