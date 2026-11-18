Училищата, детските градини и детските ясли са изправени пред сериозен риск от увеличаване на разходите за електроенергия заради промените, заложени в проекта за Бюджет 2027. За това предупреди Радослав Рибарски от „Продължаваме промяната“.

По думите му досега тези институции са заплащали електроенергията по цени за битови потребители, като този режим е бил запазен през 2022, 2023 и 2024 г. Сега обаче с предлаганите промени те ще бъдат прехвърлени към ценообразуване за небитови потребители.

Рибарски посочи, че през октомври цената на електроенергията за тази група е била приблизително 190 евро, докато досегашната цена е била около 84 евро.

Според него това противоречи на уверенията на управляващите, че са предвидени 2 млрд. евро за компенсации и че няма да има промяна в цените за битовите потребители.

„Виждаме как управляващите ги обричат на безпаричие. Виждаме, че нямат и допълнителен трансфер в бюджетните средства, които са отделени за съответните общини“, заяви Рибарски.

Той изрази опасения, че училищата, детските градини и яслите ще получават минимални компенсации, въпреки че разходите им за електроенергия ще нараснат.

Рибарски обърна внимание и на поскъпването на природния газ, който също се използва от голяма част от училищата. По думите му през миналия месец увеличението е било 32,5%, а предварителните очаквания за настоящия месец са за ново поскъпване от поне 14%.

Той заяви, че ще постави въпроса в парламентарната комисия и ще поиска обяснение защо при заявени 2 млрд. евро за компенсации именно училищата, детските градини и яслите остават без достатъчна подкрепа.

В изказването си Радослав Рибарски коментира и ситуацията със сигурността в Черно море. Той призова президентът Илияна Йотова да свика Консултативен съвет за национална сигурност след завръщането си в България.

По думите му атаките с дронове продължават въпреки заявките, че трябва да бъдат прекратени след разговорите между премиера Радев и посланика на Израел.

„Виждаме, че всеки ден има нови атаки, все по-дръзки, и вече имаме и газовоз, който беше потопен“, посочи Рибарски.