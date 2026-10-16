Атанас Рибарски остава начело на България, Тодор Янчев пое отбора му

Атанас Рибарски ще остане на поста национален селекционер поне до края на 2026 годината. Това потвърди Българският футболен съюз (БФС) с последното си решение. Тодор Янчев ще води временно младежите до 19 години - отборът, на който Рибарски бе начело, преди да замени подалия оставка Александър Димитров в представителния тим. Самият Янчев остава като селекционер на младежкия национален отбор до 21 години.

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България записа първата си победа в тазгодишното издание на Лигата на нациите тъкмо под ръководството на Рибарски - 2:0 като гост на Люксембург. След мача няколко национали похвалиха работата на новия треньорски щаб, а самият Рибарски изяви желание да остане за по-дълго.

В негова полза работи и трудното намиране на нов селекционер. БФС иска той да е чужденец, но да е „по-бюджетен". Появиха се няколко различни имена в публичното пространство, но очевидно няма да се бърза с решението.

Националният отбор има още два мача в Лигата на нациите - домакинство срещу Исландия (13 ноември) и гостуване на Естония (16 ноември).