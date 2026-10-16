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Атанас Рибарски остава начело на България, Тодор Янчев пое отбора му

Атанас Рибарски остава начело на България, Тодор Янчев пое отбора му
БТА

БФС няма да бърза с назначаването на нов селекционер

Атанас Рибарски ще остане на поста национален селекционер поне до края на 2026 годината. Това потвърди Българският футболен съюз (БФС) с последното си решение. Тодор Янчев ще води временно младежите до 19 години - отборът, на който Рибарски бе начело, преди да замени подалия оставка Александър Димитров в представителния тим. Самият Янчев остава като селекционер на младежкия национален отбор до 21 години.

БФС обсъжда ново правило за българите в Първа лига

България записа първата си победа в тазгодишното издание на Лигата на нациите тъкмо под ръководството на Рибарски - 2:0 като гост на Люксембург. След мача няколко национали похвалиха работата на новия треньорски щаб, а самият Рибарски изяви желание да остане за по-дълго. 

В негова полза работи и трудното намиране на нов селекционер. БФС иска той да е чужденец, но да е „по-бюджетен". Появиха се няколко различни имена в публичното пространство, но очевидно няма да се бърза с решението. 

Националният отбор има още два мача в Лигата на нациите - домакинство срещу Исландия (13 ноември) и гостуване на Естония (16 ноември).

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