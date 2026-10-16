Двама мъже нападнаха 27-годишен и потрошиха колата му в Старозагорско

Двама мъже на 40 и 28 години са задържани след нападение над 27-годишен мъж и умишлено повреждане на автомобил край старозагорското село Дълбоки.

Сигналът за случилото се е подаден на телефон 112 на 15 октомври в 18:02 ч. Потърпевшият съобщил, че около 17:40 ч., докато събирал орехи в местност край селото, двамата мъже пристигнали с лек автомобил по черен път между нивите.

След като слезли от колата, те започнали да режат с нож гумите на паркирания наблизо автомобил. 27-годишният мъж се приближил, за да ги попита какво правят, но единият се насочил заплашително към него с нож в ръка.

След като успял да се отдалечи от нападателите, мъжът подал сигнал в полицията. С него били 28-годишната му партньорка, с която живее на семейни начала, и 73-годишната му баба. Нито един от присъстващите не е пострадал.

При огледа на място служителите на реда констатирали сериозни материални щети по автомобила - четирите гуми били нарязани, а стъклата, фаровете и стоповете били счупени.

Пострадалият заявил, че познава двамата мъже. Полицията предприела незабавни оперативно-издирвателни действия, в резултат на които установила самоличността им и автомобила, с който се придвижвали.

При претърсване на превозното средство били открити дървена бухалка и метален чук, които са иззети. Двамата мъже остават задържани за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.