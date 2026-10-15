72-годишен мъж нападна полицай с дърво в старозагорско село

72-годишен мъж нападна полицейски служител с дърво в старозагорското село Яворово.

Инцидентът е станал на 14 октомври 2026 г., когато екип на Второ РУ – Стара Загора изпълнявал служебните си задължения в населеното място.

Униформените разпоредили на мъжа да спре и да остане на място, но той не се подчинил, побягнал по улицата и започнал да отправя обиди и псувни към служител на реда.

При опит да бъде задържан 72-годишният взел дърво от улицата, замахнал няколко пъти към полицая и го ударил в ръката. След задържането си продължил да оказва съпротива, като се дърпал и ритал.

Пострадалият полицейски служител бил прегледан в Центъра за спешна медицинска помощ и освободен.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство по чл. 270, ал. 1 от Наказателния кодекс.