Кражба в хотел във Велико Търново: Задържаха 18-годишен

18-годишен младеж от село Ралица е задържан по подозрение за кражба на пари от рецепцията на хотел във Велико Търново. По информация на полицията той е известен на органите на реда и вече е осъждан.

Сигналът за липсващите средства е подаден около 16:00 часа на 11 октомври от жител на областния град.

След предприети незабавни действия служители на Районното управление във Велико Търново установили данни за съпричастността на 18-годишния към кражбата.

Младежът е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР.

По случая е образувано досъдебно производство, като разследването продължава.