Футболистът на Локомотив Пловдив Далил Али е претърпял спешна операция след мача със Спартак Варна. Французинът получи фрактури на носните кости при нарушението срещу него, което доведе до дузпа в полза на "смърфовете".

Най-вероятно Али няма да играе до края на календарната година.

"Футболистът на Локомотив Далил Али получи контузия вчера при ситуацията, довела до отсъждането на дузпа, като бе принудително заменен. Още по време на срещата той бе транспортиран с линейка до болницата.



Извършените медицински прегледи установиха няколко фрактури на носните кости. Тази диагноза наложи спешна операция. Състоянието му към момента е добро, но вероятно той ще бъде извън игра до края на календарната година.



Пожелаваме на Далил бързо и успешно възстановяване", написаха от клуба.