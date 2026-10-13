Двама братя пребиха свой съгражданин с дръжка на брадва в Ихтиман
Пострадалият е настанен в болница с фрактури и рани по главата, а двамата братя са задържани за срок до 24 часа
Двама братя са пребили свой съгражданин с дървена дръжка на брадва пред магазин в Ихтиман.
След нападението двамата са задържани за срок до 24 часа.
Пострадалият е настанен в болница с фрактури на носните кости, предмишницата и пръст на едната ръка, както и с разкъсно-контузни рани по главата. Няма опасност за живота му.
Сигналът за инцидента е подаден снощи около 20:10 ч. в местното Районно управление, откъдето незабавно са изпратени полицейски служители.
По случая е образувано досъдебно производство.