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Двама братя пребиха свой съгражданин с дръжка на брадва в Ихтиман

Двама братя пребиха свой съгражданин с дръжка на брадва в Ихтиман
pixabay

Пострадалият е настанен в болница с фрактури и рани по главата, а двамата братя са задържани за срок до 24 часа

Двама братя са пребили свой съгражданин с дървена дръжка на брадва пред магазин в Ихтиман.

След нападението двамата са задържани за срок до 24 часа.

Пострадалият е настанен в болница с фрактури на носните кости, предмишницата и пръст на едната ръка, както и с разкъсно-контузни рани по главата. Няма опасност за живота му.

Сигналът за инцидента е подаден снощи около 20:10 ч. в местното Районно управление, откъдето незабавно са изпратени полицейски служители.

По случая е образувано досъдебно производство.

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