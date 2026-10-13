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Откриха тяло на мъж в багажника на автомобил в Димитровград

Откриха тяло на мъж в багажника на автомобил в Димитровград
БТА

Съпругата на 67-годишния мъж и 14-годишният ѝ син са задържани по подозрение за съпричастност към престъпление

Тялото на 67-годишен мъж е намерено в багажника на лек автомобил „Мерцедес“ в Димитровград, след като колата самокатастрофирала късно снощи. Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 в 23:40 часа.

Пристигналите на място полицаи установили, че автомобилът се е ударил в контейнер. При преместването му те открили в багажника тялото на мъжа, увито в одеяло.

Установено е, че починалият е 67-годишен жител на Димитровград. В хода на разследването, в района на катастрофата, са задържани 32-годишната съпруга на мъжа и нейният 14-годишен син по подозрение за съпричастност към престъплението.

Жената е задържана за срок до 24 часа, а за момчето е осигурена полицейска закрила.

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