Откриха тяло на мъж в багажника на автомобил в Димитровград

Тялото на 67-годишен мъж е намерено в багажника на лек автомобил „Мерцедес“ в Димитровград, след като колата самокатастрофирала късно снощи. Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 в 23:40 часа.

Пристигналите на място полицаи установили, че автомобилът се е ударил в контейнер. При преместването му те открили в багажника тялото на мъжа, увито в одеяло.

Установено е, че починалият е 67-годишен жител на Димитровград. В хода на разследването, в района на катастрофата, са задържани 32-годишната съпруга на мъжа и нейният 14-годишен син по подозрение за съпричастност към престъплението.

Жената е задържана за срок до 24 часа, а за момчето е осигурена полицейска закрила.