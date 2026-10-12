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Откриха мъртъв холандски гражданин в столичния квартал "Редута"

Откриха мъртъв холандски гражданин в столичния квартал "Редута"
Таралеж

Мъжът е на възраст между 50 и 60 години

Намерен е мъртъв холандски гражданин в апартамента му на ул. „Попова шапка“ в столичния кв. „Редута“, предаде репортер на Таралеж. 

По информация на полицай мъжът е на възраст между 50 и 60 години, а причината за смъртта е естествена.

Сигналът е подаден по-рано днес от гражданин.

По думите на полицая всички необходими проверки са извършени. Човекът е живял сам.

Патрулната кола е пристигнала около 16 ч., а малко по-късно са пристигнали линейка и криминална полиция.

Засега няма повече информация по случая. 

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