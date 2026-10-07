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42-годишен мъж е открит мъртъв в гараж в Пазарджишко

42-годишен мъж е открит мъртъв в гараж в Пазарджишко
БТА

По първоначални данни няма следи от насилие, а причината за смъртта ще бъде изяснена след аутопсия

42-годишен мъж е открит мъртъв в гаражно помещение към къща в пазарджишкото село Мало Конаре, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

Сигналът е подаден тази сутрин на телефон 112 от жител на селото, който съобщил, че е открил свой приятел в безжизнено състояние.

На място са изпратени екипи на Районното управление в Пазарджик. Извършен е оглед от дежурна група в присъствието на съдебен лекар.

По първоначални данни по тялото на мъжа не са установени следи от насилие.

Точната причина за смъртта ще бъде установена след извършване на аутопсия.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.

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