Ботьо Ботев за убийството на Илиян Филипов: Вероятно става дума за импулсивно действие след конфликт

Знаковото убийство на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив и задържането на заподозрян само 20 часа по-късно поставиха редица въпроси около мотива и начина, по който е извършено престъплението. 51-годишният Славчо Мегеров, съдружник на жертвата, беше задържан като заподозрян за убийството. Водещата версия за мотива са неуредени финансови отношения.

Според криминалиста и бивш началник на отдел „Убийства“ в МВР Ботьо Ботев по-вероятно е да става дума за импулсивно действие, възникнало вследствие на конфликт между двамата.

„Най-вероятно импулсивна е ситуацията. Дано не греша. Много факти говорят за една извънредност в ситуацията, която е възникнала на базата на взаимоотношенията, на базата на конфликти, възникнали между тях“, коментира Ботев пред БТВ.

Ботев смята, че наличната до момента информация не насочва към версия за поръчково убийство.

„За мен, от това, което върви като тези, като информация, от това, което е постъпило като факти през последните дни, не е имало подобно нещо. Той е действал самосиндикално“, каза криминалистът.

Според него към подобен извод насочват поведението и миналото на заподозрения.

„Цялото му поведение, цялото му минало. Тежки престъпления, за които той е регистриран, съден и така нататък, са извършени, бих могъл да кажа, много неадекватно, много неточно, непрофесионално“, обясни Ботев.

Той посочи, че предишни престъпления, за които заподозреният е бил осъждан, са били разкривани сравнително бързо.

Ботьо Ботев коментира и бързото задържане на предполагаемия извършител. Според него няма универсален „златен час“ за разкриването на тежко престъпление.

Криминалистът допуска, че още в първите часове след убийството разследващите може да са разполагали с информация, която ги е насочила към конкретна версия.

Ботев обърна внимание на поведението на директора на Областната дирекция на МВР в Пловдив след престъплението. По думите му при подобни тежки случаи обичайно се използват различни начини за събиране на първоначална информация – включително чрез свидетели, очевидци и хора от района.

„Тук директорът с неговите изявления беше лаконичен. Много точно е подходено в ситуацията. Но той не подаваше никаква информация. Не се поставяше въпросът да се ангажира обществеността в района, което е нормално за получаване на информация. Това за мен говореше, че още в първичния момент имат насока какво и как е станало“, коментира Ботев.

Криминалистът коментира и изстрела от близко разстояние. Според него това може да показва, че между жертвата и извършителя е имало предварително предвиден или търсен контакт.

Ботев допуска, че заподозреният може да е чакал жертвата, за да разговарят и да вземат конкретни решения, свързани с отношенията помежду им.

Убийството предизвика и сравнения с показните разстрели от 90-те години. Според Ботьо Ботев обаче днешната ситуация е различна.

„Няма такива условия. Тези времена безрезервно отминаха, защото онези, които бяха активни по това време, вече са известни бизнесмени. Няма защо да го крием“, каза криминалистът.

Поставен беше и въпросът за други знакови убийства от последните години – сред тях тези на Мартин Божанов – Нотариуса, и Алексей Петров.

Според Ботев при подобни случаи има факти и обстоятелства, които позволяват да се изграждат версии, но според неговата оценка при събирането и анализа на първоначалната информация са допускани пропуски.

По отношение на убийството на Алексей Петров Ботев смята, че е имало целенасочена дейност за неговото премахване.

Според него при случая с Алексей Петров има и обстоятелства, които не са били достатъчно разработени.