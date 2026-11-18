От ЦСКА обявиха кога пускат билетите за двубоя с Трабзонспор от Лигата на конференциите. „Червените" разясниха и стъпките за закупуване, като разкриха, че техните фенове ще имат 2 000 места повече, тъй като гостите са наказани без гостуваща агитка. Сблъсъкът е на 26 ноември и ще бъде първи европейски мач на новия стадион „Българска армия".

ЦСКА опипва почвата за футболист на Рейнджърс

„Завърнахме се в нашия дом – и ще пазим великата емоция от първия ни двубой за цял живот! Но сега ни чакат нови вечери за историята: първото европейско изпитание на изключителното ни бижу - „Българска армия“, е срещу Трабзонспор на 26 ноември (четвъртък) от 22:00 ч.

Утре (19 ноември) в 10:00 ч. в платформата tickets.cska.bg ще стартира продажбата на билети за двубоя срещу Трабзонспор, като притежателите на абонаментни карти на ЦСКА от сезон 2025/26 г. първи ще имат възможност да се сдобият с пропуск за двубоя. Веднага след това ще започне свободната продажба за всички притежатели на фен карти на ЦСКА.

За двубоя срещу Трабзонспор ЦСКА успя да осигури допълнителна квота от близо 2000 места за своите привърженици след интензивна комуникация с УЕФА. Поради наказанието на гостуващия отбор за този двубой, блокове B6 и B7 от сектор Б на „Българска армия“ ще бъдат заети от армейски фенове", пишат от клуба.

Цялото съобщение на ЦСКА и стъпките за закупуване на билет може да видите в линка: