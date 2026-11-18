Лимонов сок към ястието, хляб с квас или чаша чай, изпита по-късно — малки промени в хранителните навици могат да повлияят на количеството желязо, което организмът усвоява. Значение имат както продуктите в чинията, така и начинът, по който ги приготвяме и комбинираме, пише Бибиси.

Желязото участва в образуването на хемоглобина — белтъка в червените кръвни клетки, който пренася кислород в тялото. Недостигът му може да доведе до анемия, а сред възможните симптоми са умора, слабост и задух. Особено уязвими са децата и жените в репродуктивна възраст.

„Най-добре е да се опитаме да предотвратим анемията чрез подходящо хранене“, казва Сюзън Феъруедър-Тейт, професор по минерален метаболизъм в Университета на Източна Англия.

В храните желязото се среща в две форми — хемово и нехемово. Месото и морските продукти съдържат хемово желязо, което организмът обикновено усвоява по-лесно. Растителните храни осигуряват нехемово желязо, чието усвояване зависи в по-голяма степен от останалите съставки в храненето.

Според Йемиси Латунде-Дада, преподавател по науки за храненето в Кралския колеж в Лондон, намаляването на месото може да допринесе за дефицит, ако то не бъде заменено с други източници на минерала. Бобовите култури, тъмнозелените листни зеленчуци, тофуто, ядките, семената и сушените плодове могат да участват в разнообразно меню, осигуряващо желязо.

Витамин С помага за усвояването

Една от най-добре проучените комбинации е съчетаването на растителни източници на желязо с витамин С. Той подобрява усвояването на нехемовото желязо. Практичен вариант е добавянето на лимонов сок към ястие с бобови култури или зеленчуци, както и включването на чушки, цитруси или други богати на витамин С продукти в същото хранене.

„Витамин С е мощен помощник за усвояването на желязото от растителни храни“, обяснява Латунде-Дада.

Начинът на приготвяне също има значение. Продължителната топлинна обработка може да намали съдържанието на витамин С. Затова част от зеленчуците могат да се консумират сурови или приготвени за кратко на пара.

При спанака често се обсъждат съдържащите се в него оксалати. Варенето може да намали количеството им, но влиянието им върху усвояването на желязото е по-сложно. Изследване при хора не установява потискане на усвояването на нехемово желязо вследствие на добавени оксалати.

Каква е ролята на ферментацията

Ферментацията може да подобри достъпността на желязото, като намали съдържанието на фитинова киселина. Тя се среща естествено в зърнените храни, ядките и семената и може да затрудни усвояването на минерала.

Това е една от причините хлябът с квас да бъде посочван като възможен избор. Ефектът зависи от използваното брашно и от условията и продължителността на ферментацията.

Обогатените с желязо хлябове и зърнени закуски също могат да допринасят за приема. Различните добавени форми на минерала обаче се усвояват различно. Производителите се съобразяват и с влиянието им върху вкуса, цвета и срока на годност на продукта.

Феъруедър-Тейт посочва, че при някои обогатени храни усвояването е ниско. Затова разнообразието от хранителни източници остава важно.

Кафето и чаят могат да намалят усвояването

Напитките, които придружават храненето, също имат значение. Полифенолите в чая и кафето могат да намалят усвояването на нехемовото желязо, когато се приемат заедно с храната.

Ако закуската включва богата на желязо зърнена храна, изпитото едновременно кафе или чай може да ограничи усвояването му. Феъруедър-Тейт съветва чаят да се остави за поне два часа след хранене.

Колко желязо е необходимо дневно

Според британската Национална здравна служба препоръчителният дневен прием е 8,7 милиграма за мъжете на 19 и повече години, 14,8 милиграма за жените между 19 и 49 години и 8,7 милиграма за жените на 50 и повече години. При обилна менструация рискът от недостиг е по-висок.

Посочените количества се отнасят до приетото с храната желязо. Организмът усвоява само част от него, като регулира този процес според нуждите и запасите си.

Феъруедър-Тейт препоръчва източниците на желязо да присъстват редовно в балансираното меню. Голямото количество, прието наведнъж, не означава непременно по-добро усвояване.

При съмнение за дефицит е необходима лекарска оценка, а приемът на добавки трябва да бъде съобразен с индивидуалните нужди. Прекомерното количество желязо също може да бъде вредно.