Доц. д-р Мария Николова: Съветът на световните експерти е да се консумират сезонни и местни храни

"Обичайно българинът има традиция да консумира плодове и зеленчуци, които са сезонни. Лятото и есента имаме добра традиция в това. Сега идват тиквите, тиквичките, круши, грозде, дюли. Имаме достатъчно избор от локални плодове. От зеленчуците се увеличават грудковите - цвекло, алабаш, карфиол, прясно приготвени туршии и зеле. Това вече са пробиотични полезни щамове. Има остатъци и от домати, камби, чушки, моркови. Има изобилие от пресни плодове и зеленчуци."

Това заяви в студиото на ТАРАЛЕЖ доц. д-р Мария Николова, специалист по хранене и диететика и добави, че именно това са препоръките на световните експерти по хранене. Те се базират на данни на професионални международни организации, които се занимават с хранене както в Европа, така и в САЩ.

Друг тип храна, която е желателно да присъства 1-2 пъти в седмицата на нашата маса са бобовите култури. Доц. Николова е категорична, че здравословното хранене може да бъде бюджетно.

"Не е трудно да се направи здравословно растително-базирано меню. То ще бъде достъпно и като бюджет"

Относно храненето като начин на засилване на имунната система, тя смята, че тук става въпрос за съвкупност от фактори и индивидуален подход. Хора, които имат проблеми, не могат да разчитат само на менюто си, за да се предпазят от болести през есенно-зимния сезон.

Протеиновата мания

Маркетинговата стратегия да се предлагат продукти от типа "high protein" доц. Николова обяснява с науката и затлъстяването. Когато човек влезе в т.нар. калориен дефицит понякога се стига до 1200-800 калории на ден, което значи и недостиг на прием на протеин.

"Широката публика трябва да е наясно, че не трябва сама да си изчислява приема на протеин. Например прием от 1,5 гр или 2 гр на килограм телесно тегло при един човек, който тежи 100-150 кг., означава, че трябва да приема 200-300 гр. протеин на ден, което е огромна доза. В нашия организъм има и бъбреци"

Доц. Николова е категорична, че човек трябва винаги да се обръща към специалист - ендокринолог, кардиолог, личен лекар.

"Протеинът в нашата диета трябва да бъде приеман посредством храна, а не прахчета, барчета, изолати. Този тип храни спадат към преработените и/или високо преработените храни"

Подрастващите, децата, менюто

"Родителите трябва да обърнат внимание на това дали децата ви се хранят, дали закусват, кога вечерят, имат ли нощно хранене, къде тренират, какво приемат. Отговорността е на родителите", заяви тя по отношение на подрастващите и начина им на хранене.

Въпреки всички моди за здравословно хранене обаче страната ни остава на челни позиции в ЕС по затлъстяване, напомни доц. Николова.

"Работи се доста в посока на това да се овладеят тези тенденции, да се работи не само чрез прилагане на наредби, но е необходимо да се работи по-широко и с родителите, децата получават възпитанието си за хранене и хидратация в семейната среда, не само в училище и детска градина"

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