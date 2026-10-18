Протеиновата мания: Вече и деца искат да се включат в тренда

Протеинови шейкове, барчета, прахчета, скир и дори хляб с добавен протеин – продуктите с високо съдържание на белтъчини се превърнаха в една от най-големите тенденции в храненето. В социалните мрежи дори вече се разпространяват иронични постове на снимки с краставици, на които е залепен етикет "high protein".

Това, което доскоро беше запазена територия за бодибилдърите и професионалните спортисти, днес е част от ежедневието на милиони потребители, много от които дори не влизат в залите за спорт. Все по-често обаче към протеиновите добавки посягат и подрастващи, повлияни от социалните мрежи и желанието да изглеждат по-силни и мускулести.

Докъде се простира реалната необходимост от допълнителен протеин и къде започва успешният маркетинг? Този въпрос поставя британската BBC в материал, посветен на нарастващата популярност на протеиновите продукти сред подрастващите.

Как протеинът се превърна в глобална мания?

Протеинът отдавна е основен елемент в храненето на активно спортуващите хора. През последните години обаче той постепенно се превърна и в маркетингов символ на здравословния начин на живот.

Производителите все по-често поставят надписа high protein върху продукти, които преди се продаваха без подобно позициониране – от млечни десерти и зърнени закуски до сладоледи, тестени изделия и готови ястия.

Зад тази тенденция стоят няколко взаимосвързани фактора: засиленият интерес към фитнеса, здравословният начин на живот, стремежът към контрол на теглото и огромното влияние на социалните мрежи.

Платформи като TikTok и Instagram превърнаха хранителните режими и фитнес трансформациите в ежедневно съдържание. Инфлуенсъри демонстрират рецепти с десетки грамове протеин, рекламират добавки и представят високия белтъчен прием като задължителна част от постигането на добра физическа форма.

Така протеинът постепенно престана да бъде просто хранително вещество и се превърна в продукт, свързан с определен външен вид, дисциплина и социален статус.

Това обаче създава и погрешното впечатление, че колкото повече протеин приема човек, толкова по-добри ще бъдат резултатите му.

Когато фитнес културата достигне до 12-годишните

BBC разказва историята на 12-годишния Бен, който многократно настоява майка му да му купи протеинов прах. Момчето вярва, че добавката ще му помогне да стане по-едър и физически подготвен, а като допълнителен аргумент посочва, че приятелите му вече я използват.

Един от тях, също на 12 години, приема протеин на прах веднъж или два пъти седмично след тренировка. Той смята, че продуктът му дава повече енергия и вероятно му помага да расте.

Друг 13-годишен ученик обаче изразява притеснение, че връстниците му могат да започнат да използват добавки заради натиска на средата, без да разбират възможните последици.

Историите илюстрират по-широк проблем: хранителните добавки все по-често се възприемат от подрастващите като необходимост, а не като средство за покриване на конкретни хранителни нужди.

Особено уязвими са децата в пубертета, когато външният вид, физическата сила и одобрението на връстниците придобиват все по-голямо значение.

Колко протеин всъщност е необходим на организма?

Белтъчините са жизненоважни за изграждането и възстановяването на тъканите, функционирането на имунната система и производството на редица ензими и хормони.

След консумация протеините се разграждат до аминокиселини, част от които организмът не може да произвежда самостоятелно и трябва да получава чрез храната.

Според британската здравна система NHS ориентировъчният препоръчителен прием за възрастни е около 0,75 грама протеин на килограм телесно тегло дневно. Това е базова препоръка, а не универсална цел за всички възрасти и нива на физическа активност.

При хора, които тренират интензивно, потребностите могат да бъдат по-високи и в определени случаи да достигат около 2 грама на килограм телесно тегло.

За човек с тегло 65 килограма това означава приблизително 49 грама дневно според базовата препоръка, докато при активно спортуващи необходимото количество може да бъде значително по-голямо.

При децата и тийнейджърите нуждите зависят от възрастта, растежа и физическата активност и не бива механично да се прилагат препоръките за възрастни спортисти.

Може ли нормалната храна да замени протеиновия шейк?

Специалистите, цитирани от BBC, са категорични, че повечето здрави подрастващи могат да си набавят необходимите белтъчини чрез разнообразно хранене.

Месото, рибата, яйцата, млечните продукти, бобовите култури, ядките и семената са естествени източници на протеин.

Диетологът Никола Лъдлъм-Рейн обяснява, че при тийнейджърите е важно да се следи не само количеството белтъчини, но и приемът на други ключови хранителни вещества.

Особено при момичетата недостигът на желязо и калций може да бъде проблем, ако хранителният режим стане прекалено ограничен или съсредоточен почти изцяло върху протеина.

Тук се крие и един от основните парадокси на съвременната протеинова тенденция: потребителите често плащат повече за продукти с добавен протеин, въпреки че могат да получат същото хранително вещество от обикновени храни.

Освен това високото съдържание на протеин само по себе си не прави даден продукт здравословен. Някои протеинови десерти и барчета съдържат значителни количества добавена захар, подсладители или други съставки, които също трябва да бъдат отчетени.

Какви са рисковете от прекомерната употреба?

Протеиновите добавки не са непременно опасни, когато се използват разумно от здрави възрастни. При децата обаче специалистите препоръчват по-предпазлив подход.

Сред възможните нежелани ефекти са подуване на корема, газове, спазми и диария.

Педиатърът д-р Рамник Матур от британската здравна система предупреждава, че замяната на пълноценни хранения с протеинови шейкове може да лиши организма от важни микроелементи като цинк, калций и магнезий.

Той разказва пред BBC и за тежък случай на дете, приемало прекомерни количества протеин, при което се е стигнало до бъбречна недостатъчност и фатален изход.

Този отделен случай обаче не означава, че обичайният прием на протеин или стандартните количества протеин на прах причиняват бъбречна недостатъчност при здрави хора. Рискът зависи от множество фактори, включително общия прием, съпътстващи заболявания и евентуална употреба на други вещества.

Друг проблем е контролът върху качеството на добавките. За разлика от лекарствата, хранителните добавки не преминават през същия режим на предварително доказване на ефективност. Съставът и качеството могат да варират между производителите, а някои продукти съдържат нежелани примеси или недекларирани съставки.

Повече протеин не означава автоматично повече мускули

Една от най-разпространените заблуди, подхранвани от фитнес съдържанието в социалните мрежи, е, че увеличаването на протеиновия прием само по себе си води до по-бързо натрупване на мускулна маса.

В действителност мускулният растеж зависи от комбинация от фактори – подходящи силови тренировки, достатъчен енергиен прием, възстановяване, сън и генетични особености.

Протеинът осигурява необходимите градивни елементи, но не може да замести физическото натоварване.

При хора, които вече приемат достатъчно белтъчини, допълнителните количества не водят непременно до по-добри резултати.

Това поставя под въпрос и част от маркетинговите послания, според които протеиновият шейк е задължителна стъпка след всяка тренировка.

Здравословна тенденция или добре продавана необходимост?

Популярността на протеиновите продукти има и положителна страна. Тя насочва вниманието към значението на храненето, физическата активност и поддържането на мускулната маса, особено с напредването на възрастта.

Проблемът възниква, когато полезното хранително вещество се превърне в универсално търговско обещание, а добавките започнат да се възприемат като задължителни дори от хора, които нямат реална нужда от тях.

За производителите надписът „високо съдържание на протеин“ е начин да отличат продуктите си на все по-конкурентен пазар. За потребителите обаче по-високата цена не винаги означава по-висока хранителна стойност.

Основният извод на специалистите е, че протеинът е необходим, но протеиновият прах не е задължителен

При децата и тийнейджърите приоритет трябва да бъде разнообразното и пълноценно хранене, а евентуалната употреба на добавки е добре да се обсъди с квалифициран здравен специалист.

Защото в епохата на протеиновите шейкове, барчета и десерти най-важният въпрос не е колко повече белтъчини можем да консумираме, а дали действително имаме нужда от тях.