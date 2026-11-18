Три детски градини обединяват усилия за оборудване, обзавеждане и дългосрочно обгрижване на детска стая за игра и занимания в Детското отделение на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) – Шумен. Детските градини ще оборудват стаята с подходящи играчки, детски книжки и материали за занимания, които да създадат по-приветлива и стимулираща среда за малките пациенти, съобщиха от Детска градина "Изворче".

Инициативата на детските градини "Златна рибка", "Изворче" и "Дружба" е продиктувана от желанието да се внесе повече уют, топлина, усмивки и положителни емоции в ежедневието на децата, които поради здравословни причини са далеч от своя дом, семейство и обичайната детска среда. Те ще поемат грижата за стаята за игри и поддръжката ѝ през цялата година, като периодично ще обновяват книжките, играчките и материалите за занимания.

"Избираме Деня на християнското семейство, защото той ни напомня за силата на добротата, грижата, обичта и взаимната подкрепа. А когато възрастните обединят сърцата и усилията си в името на децата, доброто оставя трайна следа. Инициативата е израз на нашата убеденост, че добрите дела нямат срок и че заедно можем да направим света на децата по-добър – дори в трудните моменти", допълниха от Детска градина "Изворче".

С водосвет през август беше открита ремонтираната нова база на Детското отделение в Хирургическия блок на МБАЛ в Шумен. На 17 ноември бе организиран Ден на отворените врати в отделението по неонатология в шуменската болница, по повод Световния ден на недоносените деца.