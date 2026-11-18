Държавният секретар на САЩ Марко Рубио отхвърли предположенията, че поредицата от технически сривове, засегнали различни американски услуги през последните дни, са резултат от координирана злонамерена намеса. По думите му няма доказателства за връзка между отделните инциденти или за участие на хакери, престъпни групи или чужда държава, съобщи Асошиейтед прес.

Рубио направи изявлението по време на полета на американския президент Доналд Тръмп от Манила към китайския град Шънджън, където предстоят срещи с китайския лидер Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин.

„Нямаме никакви доказателства, нито причина да смятаме, че някой от тези изолирани и единични случаи има нещо общо със злонамерени лица, хакери, престъпници, друга държава или с какъвто и да е злонамерен субект“, заяви американският държавен секретар.

Поредицата от прекъсвания предизвика критики към администрацията на Тръмп и постави Белия дом под натиск да даде повече информация за причините. Засегнати бяха услуги на „Майкрософт“, „Чейз банк“, системите за контрол на въздушното движение и Агенцията за национална сигурност на САЩ.

Отделните организации обясниха проблемите с вътрешни технически неизправности и отрекоха да са станали обект на кибератаки. Рубио също подчерта, че страната не е подложена на системна атака.

Самият Тръмп не демонстрира особено безпокойство по темата след пристигането си в Азия, като коментира, че подобни ситуации се случват.

Бившата говорителка на Белия дом Карълайн Левит обаче призова администрацията към по-голяма прозрачност. В интервю за „Фокс нюз“ тя заяви, че след завръщането на президента от Китай трябва да бъде дадено подробно обяснение, което да разсее общественото напрежение.

Левит сподели и коментар на директора на националното разузнаване на САЩ Джей Клейтън. В интервю за „Фокс бизнес нетуърк“ той посочи, че разузнавателните служби не смятат инцидентите за резултат от кибератака. Според него проблемите са свързани с промени по сигурността в някои организации, чието изпълнение е отнело повече време и е срещнало непредвидени затруднения.

На различна позиция застана бившият помощник-секретар по обществените въпроси в Министерството на вътрешната сигурност Триша Маклафлин. Тя изрази съмнение относно предоставените обяснения и настоя американските граждани да получат повече информация за случващото се.