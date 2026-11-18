Руският президент Владимир Путин заяви, че очаква значителни резултати от предстоящата тристранна среща с американския държавен глава Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин. Разговорите са планирани за утре в рамките на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Шънджън, съобщи Ройтерс.

Путин изрази очакванията си по време на церемонията по откриването на форума. Според него АТИС създава подходящи условия за диалог между представители на водещите световни икономики, особено на най-високо политическо равнище.

„АТИС предлага големи възможности за конструктивно общуване на всички равнища и най-вече между лидерите на водещите икономики“, заяви руският президент, цитиран от ТАСС.

Той подчерта значението на подобни срещи за обсъждането на международни въпроси и преодоляването на разногласията в политиката, икономиката и сферата на сигурността. По думите му диалогът между държавните ръководители позволява търсенето на компромиси и съгласуването на различните национални интереси.

Путин изрази надежда, че предстоящият разговор с Тръмп и Си Дзинпин ще донесе конкретни ползи за трите държави и ще допринесе за укрепването на международното сътрудничество.

Руският президент отправи посланието си към участниците във форума след встъпителното изказване на китайския лидер Си Дзинпин.