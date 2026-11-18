Нормално се осъществява движението по граничните преходи и граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП), съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“. Информацията за движението по границите е към 6:00 часа.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи „Оряхово-Бекет“ и „Свищов-Зимнич“, временно са преустановили работа поради ниското ниво на река Дунав.

На всички гранични преходи с Гърция трафикът също е нормален. През преходите „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Турция, Сърбия и Република Северна Македония.