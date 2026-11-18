Аржентина приключи календарната 2026 година по впечатляващ начин. Финалистът от Мондиал 2026 разгроми Коста Рика със 7:0 в контрола, играна на стадион „Марио Алберто Кемпес“ в Кордоба. „Гаучосите“ демонстрираха огромното си превъзходство и още до почивката имаха аванс от четири попадения.

Лука Модрич изравни Лионел Меси с 208 мача за националния отбор

Голямата фигура в двубоя беше Нико Пас, който реализира две попадения. Футболистът на Комо откри резултата още в 8-ата минута, а в 38-ата отново прати топката в мрежата на гостите. Междувременно Хулиан Алварес също се разписа на два пъти - в 35-ата и 43-ата минута, за да осигури комфортната преднина на домакините преди почивката.

След подновяването на играта селекцията на Лионел Скалони продължи да доминира. Франко Мастантуоно, който се появи в игра на почивката, покачи на 5:0 още в 48-ата минута. Алексис Мак Алистър добави шестото попадение в 78-ата минута, а Мастантуоно оформи крайното 7:0 с втория си гол в срещата две минути преди края.

Така Аржентина завърши годината с категоричен успех, който дойде след поражението с 1:2 от Уругвай в предишната контрола. Срещата с Коста Рика беше и първа победа за „албиселесте“ след официалното сбогуване на Лионел Меси с националния отбор.

Особено обнадеждаващо за Скалони беше представянето на младите футболисти. Нико Пас и Франко Мастантуоно показаха, че могат да бъдат важна част от бъдещето на аржентинския футбол, докато Хулиан Алварес за пореден път демонстрира класата си в нападение.