Аржентина загуби в първия си мач без Лионел Меси

Националният отбор на Аржентина претърпя поражение в първия си мач след края на ерата на Лионел Меси. „Албиселесте“ отстъпиха с 1:2 на големия си южноамерикански съперник Уругвай в приятелска среща, проведена на легендарния стадион „Ла Бомбонера“ в Буенос Айрес.

Меси се завръща в Аржентина за исторически мач на „Монументал"

И трите попадения в двубоя паднаха през второто полувреме. Леонардо Балерди си отбеляза автогол в 48-ата минута, а само пет по-късно Максимилиано Араухо удвои преднината на гостите. Хулиан Алварес върна едно попадение за домакините в 73-ата минута, но то се оказа недостатъчно за избягване на поражението.

Следващото изпитание за Аржентина е на 18 ноември (сряда), когато световните вицешампиони от Мондиал 2026 ще се изправят срещу Коста Рика в нова приятелска среща. Началният час на двубоя е 01:00 българско време.

„Ако изключим крайния резултат, имаше някои позитиви от този мач. Знахме, че Уругвай е корав съперник, но трябва да дадем шанс на младите да усетят такъв тип двубои. Срещу Коста Рика със сигурност ще направим промени. Имаме достатъчо таланти, за да продължим развитието на аржентинския стил на игра", заяви селекционерът Лионел Скалони.