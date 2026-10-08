Последните думи на Лионел Меси като национал: Благодаря ти, Аржентина

Лионел Меси публикува кратко, но силно послание след последния си мач за националния отбор на Аржентина.

На 7 октомври „албиселесте“ победи Бенин с 3:0 в приятелска среща в Буенос Айрес. Двубоят беше последният за 39-годишния капитан с националната фланелка.

Меси отбеляза попадение от дузпа и направи две асистенции, превръщайки прощалната вечер в още един незабравим момент за аржентинските привърженици.

„Всичко е казано. И сега е свършено. Единствените останали думи са от дълбините на сърцето ми: Благодаря ти, Аржентина“, написа той в социалните мрежи.

Меси приключва международната си кариера като една от най-големите легенди в историята на футбола. С Аржентина той спечели световната титла през 2022 година, Копа Америка през 2021 и 2024 година и олимпийското злато през 2008 година.

Той се раздели с националния отбор като световен шампион, двукратен победител в Копа Америка и рекордьор по мачове и голове за своята страна.