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Президентът на Аржентина с послание към Меси

Президентът на Аржентина с послание към Меси
БТА

Капитанът изигра последния си мач за националния отбор

Президентът на Аржентина Хавиер Милей се присъедини към големия списък със спортисти и знаменитости, които изказаха своето възхищение към кариерата на Лионел Меси с националния отбор на страната. Самият Милей е голям фен на футбола и в частност на Бока Хуниорс.

Последните думи на Лионел Меси към Аржентина: Не искам този момент да свършва

През изминалата Меси изигра последния си мач с трикратните световни шампони, а държавният глава на южноамериканската държава използва профила си в социалната мрежа Х, за да изкаже своята почит към легендата на Барселона.

„Много ти благодаря, Лионел Меси! За всичката магия, с която ни дари на игрището и извън него. Ти показа на света, че с усилия и невъзможносто става възможно. Меси е невъзможното! Най-добрият за всички времена! По дяволите, напред Аржентина", написа Милей в типичниа си стил.

Самият Меси не скри емоциите си след последняи съдийски сигнал.

„За мен беше изключителна гордост да нося тази фланелка“, обърна се Меси към феновете след последния съдийски сигнал. „Мога само да изразя своята благодарност... фактът, че повече няма да се върна, е бъде дълбоко болезнен.“

След края на двубоя зрелищно шоу с дронове изписа в небето над стадиона „Gracias, Leo!“ („Благодарим ти, Лео!“), а за финал дроновете оформиха профила на лицето на легендарния футболист.

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