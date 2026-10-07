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Лионел Меси се сбогува с Аржентина с последен гол на „Монументал“

Лионел Меси се сбогува с Аржентина с последен гол на „Монументал“
АП/БТА

Легендарният футболист приключи международната си кариера със 126 попадения в 208 мача за „албиселесте“

Лионел Меси изигра последния си мач за националния отбор на Аржентина и сложи край на една от най-великите кариери в историята на международния футбол.

39-годишната суперзвезда записа своята 208-а среща за „албиселесте“ при победата с 3:0 над Бенин в приятелски двубой в Буенос Айрес.

В емоционалната атмосфера на препълнения стадион „Монументал“ Меси отбеляза последния си гол с националната фланелка. Той се разписа от дузпа в 71-вата минута и оформи крайния резултат.

Попадението беше под номер 126 за Меси с екипа на Аржентина.

Капитанът участва и при другите два гола в срещата. Той асистира на Николас Отаменди, който също изигра последния си мач за националния тим, и на Нико Пас.

Младият полузащитник е определян като един от основните кандидати да наследи емблематичната фланелка с номер 10.

„За мен беше изключителна гордост да нося тази фланелка. Мога само да изразя своята благодарност. Фактът, че повече няма да се върна, ще бъде дълбоко болезнен“, заяви Меси след последния съдийски сигнал.

След края на двубоя специално шоу с дронове изписа над стадиона „Gracias, Leo!“ - „Благодарим ти, Лео!“. Впоследствие светлините оформиха и профила на легендарния футболист.

Меси се оттегля като световен шампион, двукратен носител на Копа Америка и рекордьор по мачове и голове за Аржентина.

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