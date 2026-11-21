Локомотив София ще се раздели и със сина на Любослав Пенев - Николас, научи ТАРАЛЕЖ. 21-годишният футболист ще си тръгне от "Надежда" през зимата. Неговият баща напусна "железничарите" в часовете преди домакинството на Ботев Пловдив, загубено с 2:5. Временно начело на отбора е Александър Георгиев, като се очаква в следващите седмици "червено-черните" да имат нов треньор.

Пенев-младши не беше в състава при поражението с 0:1 от Септември София. Най-вероятно няма да попадне в групата и за визитата на Левски в неделя.

Николас Пенев пристигна в Локомотив през лятото заедно със своя баща. Той записа 8 мача за "железничарите", в които вкара един гол и направи една асистенция.